AVELLINO – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Avellino – Frosinone, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT, in programma mercoledì 11/02/2026 alle ore 20:00.

I biglietti del Settore Ospiti saranno disponibili dalle ore 12 di oggi giovedì 5 febbraio e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di martedì 10/02/2026, presso i punti del circuito Go2 e online su www.go2.it e www.boxol.it

SETTORE OSPITI

Intero 13 + dp €

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO UTILI



Si ricorda che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione. Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.