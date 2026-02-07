FROSINONE – VENEZIA 1-2
Frosinone – Venezia 1-2
Frosinone – Palmisani, Oyono A. (Dal 71′ Oyono J.), Cittadini, Calvani (dall’88’ Vergani), Bracaglia, Caló, Koutsoupias, Corrado (dal 72′ Fiori), Ghedjemis, Raimondo (dal 79′ Zilli), Kvernadze (dal 79′ Cichella). A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Gelli J., Grosso, Masciangelo, Fini. Allenatore: Alvini
Venezia – Stankovic, Schingtienne, Franjic, Busio, Doumbia (dal 90′ Sidibe) , Adorante (dall’82’ Farji), Yeboah (dal 58′ Lauerbach), Hainaut, Sagrado (dal 90′ Lella), Svoboda, Perez (dall’82’ Dagasso). A disposizione: Grandi, Korac, Venturi, Compagnon, Duncan, Bohinen, Casas. Allenatore: Stroppa
Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia
Assistenti: Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto e Alex Cavallina della sezione di Parma
Quarto uomo: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta
Var: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia
Avar: Luigi Nasca della sezione di Bari
Totale spettatori: 13.395
Ammoniti: 24′ Doumbia, 56′ Oyono A., 80′ Perez,
Marcatori: 43′ Raimondo, 63′ Cittadini Aut., 77′ Doumbia