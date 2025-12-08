CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore Massimiliano Alvini dopo la vittoria allo Stadio Benito Stirpe contro la Juve Stabia per 3-0.

Mister, in questo momento di euforia ed entusiasmo legittimo, deve gestire lo spogliatoio?

“Io non sono euforico, sono molto equilibrato e a me interessa il percorso che dobbiamo fare senza dare pressioni alla squadra. Secondo me ci vuole equilibrio e credo che questa sia la strada da seguire”.

È stata una partita molto difficile fino al primo gol. Qual è la sua lettura?

“È stata una partita difficile, contro un avversario che esprime un buon calcio. Sapevamo che sarebbe stata complicata. Il merito va alla squadra per aver vinto questa partita contro una Juve Stabia che palleggia bene, ha gamba e individualità importanti. Questo è il percorso da fare: il livello del campionato è alto e bisogna stare attenti”.

In che modo riesce a tenere tutti i giocatori sulla corda?

“In realtà non lo faccio: i calciatori che giocano in questa categoria devono essere eccellenti, non possono essere mediocri. Il lavoro, la professionalità e la disciplina sono elementi fondamentali per loro. Sanno gestirsi bene per dare sempre il massimo in campo”.

Con 31 punti in classifica e 29 reti segnate, lei pensa di dire ai suoi giocatori che siete vicini alla salvezza o parla anche di un altro tipo di sogno che entra nel mirino di questa squadra?

“La squadra è molto dinamica e gioca un calcio aggressivo. Sicuramente dobbiamo continuare su questa strada e su questo percorso. Non vedo più in là della partita con il Pescara. Credo sia utile, in questo momento, concentrarsi gara dopo gara, facendo il meglio possibile e avendo l’ambizione di migliorarsi sempre, sia individualmente che come squadra”.