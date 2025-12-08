FROSINONE – JUVE STABIA 3-0

FROSINONE – JUVE STABIA 3-0

Frosinone – Juve Stabia 3-0

Frosinone– Palmisani, Bracaglia, Cittadini, Calvani (dal 74′ Gelli J.), Oyono A., Calò (dall’86’ Grosso), Koutsoupias, Cichella, Kevernadze (Dal 73′ Gelli F.), Ghedjemis (Dall’ 86′ Biraschi), Raimondo (Dall’81’ Zilli). A disposizione: Sherri, Pisseri, Marchizza, Corrado, Oyono J., Masciangelo, KoneAllenatore: Alvini

Juve Stabia – Confente, Bellich, Giorgini, Ruggero (dal 56′ Stabile), Carissoni, Mosti (dall’81’ Leone), Pierobon (dal 62′ Maistro), Correia, Cacciamani (dall’81’ Mannini), Piscopo (dal 46′ De Pieri), Candellone. A disposizione: Baldi, Boer, Ciammaglichella, Duca, Gabrielloni, Reale, Zuccon. Allenatore: Abate

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Assistenti: Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Andre Zingarelli della sezione di Siena

Quarto uomo: Davide Di Marco della sezione di Ciampino

Var: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

Avar: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Totale spettatori: 10.541

Ammoniti: 36′ Mosti, 87′ Leone

Marcatori: 46′ Kvernadze, 61′ Calvani, 65′ Kvernadze

