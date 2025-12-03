COPPA ITALIA PRIMAVERA, FROSINONE – COSENZA 5-0

Frosinone – Cosenza 5-0

Frosinone – Rodolfo, Luchetti, Pelosi(dal 1’st Cesari), Ndoye, Lohmatov, Majdenić (dal 19’st Befani), Zorzetto, Ceesay, Buonpane (dal 19’st Schietroma), Mboumbou (dal 19’st Colley), Cichero (dal 33’st Fiorito). A Disposizione: Di Giosia, Molignano, Carfagna, Diallo, Jobe, Toci. Allenatore: Marini

Cosenza – Le Rose (dal 1’st Falbo), Valente, Fazio, Cotroneo, Agrelli, Curatelo, Perfetti, Musacchio (dal 10’st De Lia), Marini (Dal 10’st Caruso), Randazzo, Manfredi (dal 1’st Castagna). A Disposizione: Perri, Novello, Pepe, Pisano, Barbagallo. Allenatore: Garofalo

Arbitro: Stefano Striamo della sezione di Salerno

Assistenti: Davide Fabrizi e Alessandro Ceci della sezione di Frosinone

Marcatori: 39’pt Cichero, 29’st Schietroma, 40’st Befani, 43’st Lohmatov, 46’st Fiorito (R)

Ammoniti: 44’st Curatelo

Ferentino – Nei sedicesimi di Coppa Italia Primavera il Frosinone ospita, alla Città dello Sport di Ferentino, il Cosenza. Il primo squillo dei giallazzurri arriva al tredicesimo con Cichero che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, svetta in area e colpisce di testa, ma la sfera impatta sulla traversa. Il Frosinone continua a mantenere una presenza costante nell’area avversaria, senza però trovare il varco giusto per sorprendere la retroguardia cosentina. La partita procede a ritmi bassi: al trentesimo ci prova Mboumbou con un tiro dal limite, ma la conclusione termina alta. Al trentacinquesimo grande chance per Lohmatov, che su un cross di Ndoye arriva con un attimo di ritardo mancando l’impatto con il pallone e l’appuntamento con il gol. La svolta arriva al trentanovesimo: Cichero, su una rimessa laterale, anticipa l’avversario e appoggia in porta di destro battendo Le Rose e portando in vantaggio il Frosinone.

Nella ripresa i giallazzurri ripartono con una pressione alta che mette in difficoltà il Cosenza. Dopo pochi minuti Ceesay ha la grande occasione per raddoppiare al termine di una bella triangolazione con Zorzetto, ma calcia a lato. Al diciottesimo altra opportunità in contropiede per il Frosinone: Schietroma parte in coast to coast, arriva in area ma non inquadra la porta e conclude sul fondo. Al ventinovesimo minuto arriva il raddoppio: Schietroma duetta perfettamente con Luchetti e, arrivato indisturbato in area, batte il portiere cosentino con un mancino preciso. Al quarantesimo arriva il tris firmato da Befani: servito dal cross di Ceesay, calcia di prima intenzione trovando i guantoni di Falbo, ma sulla respinta il numero diciannove è il più rapido a ribadire in rete sul secondo palo, firmando il 3-0. Pochi minuti più tardi arriva anche il poker con Lohmatov, che calcia da fuori area e, con l’aiuto del palo destro, trova la rete del 4-0. In pieno recupero arriva infine la marcatura su calcio di rigore di Fiorito, che fissa il punteggio finale sul 5-0.