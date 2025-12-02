Collaborazione, visione, strategia e identità: il progetto Frosinone Calcio Academy

Collaborazione, visione, strategia e identità: sono questi i principi su cui continua a fondarsi il settore giovanile del Frosinone Calcio, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei ragazzi che indossano il leone sul petto. Una prospettiva ampia, che non riguarda solo le formazioni impegnate nei campionati nazionali, ma coinvolge anche le società dilettantistiche del territorio, parte integrante del percorso di sviluppo del club.

Giovedì 27 novembre, nella sala stampa dello stadio “Benito Stirpe”, si è svolta la presentazione ufficiale del progetto Affiliate–Academy Frosinone Calcio. Il responsabile dell’iniziativa, Alessandro Paparella, ha illustrato linee guida e obiettivi, sottolineando la volontà di valorizzare il marchio Frosinone Calcio e di offrire un supporto qualificato alle società aderenti, consolidando un rapporto umano e professionale duraturo.

Tra gli step fondamentali del progetto, la valutazione delle competenze tecniche e delle qualità umane degli allenatori e dei giovani tesserati delle affiliate.

La parte tecnica dell’incontro è stata affidata ad Alessio Mizzoni, responsabile dell’attività di base, che ha presentato metodologie, principi e strutture dell’allenamento giallazzurro, illustrando il lavoro che lo staff del club coordinerà nelle varie Academy.

A chiudere gli interventi è stato il coordinatore del settore giovanile, Alessandro Danieli, che ha rimarcato l’importanza strategica del progetto e l’apertura del Frosinone Calcio verso le realtà del territorio, definendolo il vero valore aggiunto dell’iniziativa. Particolarmente apprezzato anche il saluto istituzionale del Direttore Generale Piero Doronzo, che ha ringraziato tutti i rappresentanti presenti.

Di seguito le società che hanno aderito al progetto:

POLISPORTIVA STELLA AZZURRA

CITTÀ DI MAENZA

ASD SOCCER MONTI AUSONI

ASD LUDISPORT CAMPAGNA

TER IGNIS

SAN BENEDETTO VENERE

ASD FUCENSE TRASACCO

URBE CLUB

BARONE CALCIO NAPOLI

PROJECT NAPOLI WOMEN

PSG DB GAETA

PALIANO

FULGOR TUSCANIA

MENTANA

SC VENAFRO

SAN POTITO ACADEMY

ACCADEMIA GIALLOAZZURRI

CALCIO SUTRI