Frosinone – Spezia 2-1

Frosinone– Palmisani, Cittadini, Calvani, Monterisi, Bracaglia (Dal 75′ Marchizza), Calò (Dall’84’ Barcella), Cichella (dal 62′ Gelli F.), Koutsoupias, Ghedjemis, Kvernadze (Dall’84’ Biraschi), Raimondo (Dal 62′ Zilli). A disposizione: Sherri, Pisseri, Grosso, Corrado, Masciangelo, Vergani, KoneAllenatore: Alvini

Spezia – Mascardi, Cistana, Hristov (dal 60′ Candela), Wisniewski, Beruatto, Cassata (Dall’80’ Lapadula), Nagy (dal 59′ Esposito), Bandinelli, Vignali, Soleri (dal 70′ Di Serio), Artistico (dal 71′ Vlahovic). A disposizione: Loria, Guidi, Verde, Onofri, Cadelari, Mateju, Kouda. Allenatore: Donadoni

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria

Quarto uomo:  Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta

Var: Niccolò Baroni della sezione di Firenze

Avar: Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo

Totale spettatori: 10.119

Ammoniti:  36′ Raimondo, 49′ Bracaglia, 75′ Di Serio, 91′ Esposito

Marcatori: 16′ Bracaglia, 73′ Ghedjemis, 93′ Beruatto

