FROSINONE – SPEZIA, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Spezia in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Biraschi, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Marchizza, Monterisi
Centrocampisti:
Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti:
Corrado, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
/
Infortunati
Gelli J., Raychev
Nazionale Coppa d’Africa
Oyono A. e Oyono J.
Non convocati
Lolic, Dixon, Hegelund, Ndow, Selvini, Gori