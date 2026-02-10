I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE DELLE GIALLAZZURRE

Under 17: Frosinone – Roma Calcio Femminile : 1 – 1

Partita intensa e combattuta quella andata in scena, con il Frosinone chiamato fin dai primi minuti a confrontarsi con la pressione alta e costante della Roma, brava ad accorciare uomo contro uomo e a rendere complicata la costruzione corta delle giallazzurre. In diverse situazioni le padrone di casa sono state costrette a cercare direttamente le punte, mentre le ospiti si sono dimostrate particolarmente pericolose nelle transizioni, attaccando con rapidità la profondità ad ogni recupero palla. Il Frosinone, però, ha saputo restare dentro la gara con ordine e determinazione e al 30’ ha trovato il meritato vantaggio. Massaro porta una pressione decisa sul portiere avversario, costringendolo ad un rinvio corto fuori area: Pampena è la più lesta ad avventarsi sul pallone e con un preciso tiro dalla distanza firma l’1-0. Da lì al 43’ regna l’equilibrio, con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza concedere grandi spazi. Nel finale di tempo, però, la Roma trova il pareggio sugli sviluppi di un fallo laterale: nel duello dorsale tra Frabotta e la numero 9 giallorossa, il pallone colpisce il braccio del difensore del Frosinone e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Drigo è fredda e realizza l’1-1. Zamolo intuisce l’angolo ma non riesce ad arrivare sul pallone.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con un atteggiamento ancora più propositivo, riuscendo a uscire meglio dalla prima pressione avversaria. Al 15’ è Pretto a rendersi pericolosa: salta in dribbling due difensori e calcia dalla distanza, sfiorando il palo alla destra del portiere. Al 25’ è la Roma a ripartire con pericolosità, trovando un diagonale che Zamolo controlla e blocca con sicurezza. Le giallazzurre insistono e al 30’ ancora Pretto, scatenata sulla fascia destra, supera due avversari e mette un pallone insidioso al centro, costringendo la difesa romanista a rifugiarsi in calcio d’angolo. Nel finale, al 40’, è Massaro ad avere la grande occasione: leggermente defilata sulla destra si presenta a tu per tu con il portiere, che è brava a opporsi e a negare il gol del possibile vantaggio.

Frosinone – Zamolo, Di Fante, Di Virgilio, Portaro, Castrovillari, Frabotta, Ciufo, Paolucci, Massaro, Pretto, Pampena. A disposizione: Fontana, Fasulo, De Santis, Figlioli, Alesii, Iori, Di Silvio, Placanica, Costa. Allenatore: Scacco.

Roma – Turchi, Foti, Onofri, Balli, Magni, Cannavale, Cagnetti, Drigo, Barbuscia, D’Addario, Lo Bartolo. A disposizione: D’Amore, Di Tosto, Di Pede, Boccardi, Tesei, Benatti, Antonini, Passabi, Ughetta.

Classifica: Napoli 22, Lazio 19, RES Donna Roma 14, Trastevere 10, Ternana 8, Frosinone 7, San Marino 7.

Prossimo incontro: Virtus Volla