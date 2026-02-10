AVELLINO – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR ALBERTO RUBEN ARENA

AVELLINO – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR ALBERTO RUBEN ARENA

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Avellino – Frosinone, gara valida per la 24.a giornata del campionato di serie BKT  in programma mercoledì 11 febbraio 2026 (ore 20.00) allo stadio Partenio – Lombardi di Avellino. Gli assistenti designati saranno i signori Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2. Il Quarto uomo sarà il signor Mario Picardi della sezione di Viareggio. Al Var il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, Avar il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

Post recenti
I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE DELLE GIALLAZZURREBreaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile
I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURROBreaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.