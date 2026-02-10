AVELLINO – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR ALBERTO RUBEN ARENA

Sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Avellino – Frosinone, gara valida per la 24.a giornata del campionato di serie BKT in programma mercoledì 11 febbraio 2026 (ore 20.00) allo stadio Partenio – Lombardi di Avellino. Gli assistenti designati saranno i signori Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2. Il Quarto uomo sarà il signor Mario Picardi della sezione di Viareggio. Al Var il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, Avar il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.