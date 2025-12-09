I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Lazio – Frosinone 1-0

Formello – Al ‘Mirko Fersini’ dopo una prima fase di studio, la Lazio ha l’occasionissima con Sulejmani per passare avanti ma l’attaccante biancoceleste spara alto a due passi dalla porta. Al 15’ è Rodolfo a salvare in uscita su Pinelli. Il Frosinone si vede in avanti poco prima della mezz’ora con un tiro di Schietroma che termina alto. Al 30’ capita ancora sui piedi di Sulejmani l’occasione per passare avanti ma l’attaccante della Lazio manda ancora sopra la traversa. Finale di tempo in cui il Frosinone si fa preferire ma al 45’ è 0-0.

La ripresa si apre su grandi ritmi, il Frosinone ha subito la grande occasione con Schietroma che ci prova direttamente da calcio d’angolo, Pannozzo salva. La gara si infiamma e sul capovolgimento di fronte è Cuzzarella di sinistro a voler beffare Rodolfo che risponde presente e manda in angolo. I giallazzurri guadagnano campo e al 67’ è il turno di Cichero ma il suo colpo di testa termina debole tra le braccia del portiere. Al 71’ ottimo spunto di Befani sulla fascia che serve a centro area Colley, Pannozzo salva in angolo. Finale di gara che vede la Lazio sfiorare il gol prima con Montalto e poi con Munoz ma l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Schietroma. Pannozzo respinge corto, il numero 10 raccoglie dal limite ma manda a lato a porta quasi sguarnita. In pieno recupero la beffa per i giallazzurri, tiro-cross di Fernandes che insacca dopo aver colpito il palo. Frosinone che resta in classifica a quota 12 punti e nel prossimo turno incontrerà alla ‘Città dello Sport’ il Lecce.

Lazio: Pannozzo, Ciucci, Bordon, Santagostino Baldi, Cuzzarella (15’st Calvani), Sulejmani (15’st Fenandes), Bordoni, Serra (45’st’+2’ Battisti), Farcomeni (15’st Montano), Pinelli (27’st Munoz), Ferrari. A disposizione: Bosi, Marinaj, Canali, Iorio, Pernaselci, Cangemi. Allenatore: Punzi

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Ndoye, Befani, Ndow, Toci (36’st Molignano), Cichero (36’st Mboumbou), Colley. A disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Zorzetto, Ceesay, Reali, Buonpane, Cesari. Allenatore: Marini

Arbitro: Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido

Assistenti: Andrea Cecchi della sezione di Roma 1, Angelo Di Curzio della sezione di Civitavecchia

Marcatori: 45’st+1’ Fernandes (L)

Ammoniti: 14’pt Ferrari (L), 9’st Colley (F), 18’st Montano (L), 32’st Luchetti (F)

Under 18: Frosinone – Torino 1-1

Dopo tre giornate complicate, il Frosinone torna a muovere la classifica con un pareggio prezioso contro il Torino. Al “Dante Popolla” di Ceccano, la squadra di Chierico offre una prova di carattere e interrompe la striscia negativa, mentre i granata confermano il buon momento centrando il settimo risultato utile consecutivo. L’avvio è incoraggiante per i giallazzurri, che mostrano subito intensità e aggressività nei duelli. Il primo tempo si chiude senza reti, ma con diverse situazioni potenzialmente interessanti costruite dai padroni di casa. La partita si accende nella ripresa: il Frosinone passa in vantaggio grazie a Carpentieri, bravo a farsi trovare pronto e a battere Martena con una conclusione precisa. Il Torino reagisce con decisione e al ventunesimo della ripresa trova il pari con Kirilov, abile a sorprendere Capanna e rimettere tutto in equilibrio. Nel finale entrambe le squadre provano a creare i presupposti per il colpo da tre punti, ma il risultato non cambia. Per i giallazzurri arriva comunque un segnale positivo: prestazione solida, atteggiamento giusto e un punto che può dare fiducia in vista del derby regionale in programma domenica contro la Roma.

Frosinone – Capanna, Boccanera, Molina, Castellani (23’st Pierguidi), Ferranti (11’st Diallo), Mirenzi, Luzi (42’st Conti), Carfagna, Carpentieri, Menghini (42’st Binoshaj), Jobe (23’st Cerasoli). A Disposizione: Orecchioni, Millozzi, Palombi, Amelia. Allenatore: Chierico

Torino – Martena, Moretti (36’pt Gori), Cekrezi, Gallo, Canarella, Roda (40’st Juhasz), Turola (17’st Davia), Kirilov, Spadoni (17’st Musa), Odendo, Ballanti. A Disposizione: Gilardenghi, Re, Penkov, Reynheim. Allenatore: Vegliato

Marcatori: Carpentieri 7’st (F), Kirilov 21’st (T)

Arbitro: Musumeci di Cassino

Assistenti: Panella di Ciampino e Valenti di Roma 2

Ammoniti: Pierguidi, Turola, Canarella, Molina, Capanna

Under 16: Avellino – Frosinone 0-2

Il Frosinone torna a sorridere e lo fa con una prestazione di grande solidità sul campo dell’Avellino, imponendosi 2-0 al termine di una gara combattuta soprattutto nella zona nevralgica del campo. Ritmo alto, contrasti duri e pochi spazi concessi: la squadra di Durante riesce a interpretare la partita nel modo giusto, mostrando attenzione difensiva e brillantezza nelle ripartenze. Il vantaggio arriva al 30’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Alfei si fa trovare pronto fuori dall’area e con un sinistro al volo diretto all’angolino firma lo 0-1. Un gol pregevole che indirizza il match e dà fiducia ai giallazzurri, già pericolosi in precedenza con Aversa, Ingiugno e Bernabucci.

La ripresa si apre nel migliore dei modi: dopo appena un minuto, Chiazzolla imbuca perfettamente per l’inserimento di Aversa, che controlla e batte il portiere con freddezza per il raddoppio. Il Frosinone non si accontenta e continua a creare. Al 20’ Bernabucci sfiora il tris dopo un ottimo fraseggio con Aversa e Chiazzolla, mentre al 35’ un’altra combinazione tra Aversa e Ingiugno porta quest’ultimo a un passo dal 3-0. L’Avellino reagisce nel finale e colpisce una traversa al 37’ con Villari, ma è l’unico vero brivido della loro partita. I giallazzurri gestiscono con maturità gli ultimi minuti e portano a casa tre punti importantissimi, riscattando il pesante ko della scorsa giornata contro la Juve Stabia. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Palermo, con l’obiettivo di dare continuità a questa prova convincente.

Avellino – Spinazzola, Cirino (37’st Galasso), De Simone, Berini (16’st Acri), Caramiello, Gaudino, Gaglione (23’st Cirillo), Di Gregorio, Sorrentino (23’st Gargasole), Lamberti (23’st Verrazzo), Villari. A disposizione: Iandoli, Ronca, Pizza, Luongo. Allenatore: Fusco

Frosinone – Amato, Frara, Baldan, Chiazzolla, Antonelli, Alfei, P. Fargnoli (30’st Cappelli), A. Fargnoli, Aversa (38’st Sisillo), Ingiugno (3’st Cuello), Bernabucci (3’st Cesandri). A disposizione: Cirillo, Paci ico, Ger mani, Kamara, Perna. Allenatore: Durante

Marcatori: Alfei 30’pt, Aversa 1’st

Arbitro: Moneta di Salerno

Assistenti: Pesce di Salerno e Martino di Salerno

Ammoniti Gargasole, Fargnoli, Lamberti, De Simone

Under 15: Avellino – Frosinone 1-1



Il Frosinone torna dalla trasferta di Avellino con un punto che, per quanto emerso in campo, appare decisamente riduttivo. La squadra di Burtini ha infatti condotto il gioco per lunghi tratti, imprimendo ritmo, aggressività e una qualità superiore rispetto ai padroni di casa. Fin dai primi minuti Aurigemma e Cretara accendono la manovra offensiva, costringendo la retroguardia avellinese a continui affanni. Il portiere Confessore diventa presto protagonista, salvando i suoi con almeno due interventi di alto livello. La pressione giallazzurra trova il meritato vantaggio al 20’: il capitano Cretara, palla al piede, salta due avversari in area e conclude con freddezza alle spalle dell’estremo difensore biancoverde. Il Frosinone continua a spingere, costruendo ancora occasioni e mantenendo il controllo del match fino all’intervallo. La ripresa ricalca l’andamento del primo tempo: i giallazzurri tengono il pallino del gioco e sfiorano più volte il raddoppio, ma tra imprecisione sotto porta e un pizzico di sfortuna il gol del 2-0 non arriva. E come spesso accade nel calcio, all’unica vera opportunità creata dall’Avellino corrisponde l’episodio che cambia la partita: al 30’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una serie di rimpalli in area favorisce la deviazione vincente che supera Rossi per l’1-1. Nel finale il Frosinone prova a tornare avanti, ma il punteggio non si sblocca più.

Avellino – Confessore, Di Rosa, Tedesco (18’st Petrillo), Massa, Quarticelli (28’st Casalini), Fornino (35’st Sgambati), Diakite (38’pt Terralavoro, 28’st Giuliano), Somma (35’st Guarino), Sannino (35’st Cipolleta), Cauteruccio. A disposizione: Di Sarno Allenatore: Mottola

Frosinone – Rossi, Mastrogiovanni (28’st Della Rasa), Morabito, Mechelli, Pasquariello, Coroneo, Fulgenzi (1’st La Gamba), Midolo, Aurigemma, Creara (40’st Boccanera), Mauriello (15’st Agostini). A disposizione: Altibrandi, Fioro, Marcelli, Fares, Camara. Allenatore: Burtini

Marcatori: Creara 20’pt (F), Cauteruccio 30’st (A)

Arbitro: Eliseo di Castellammare di Sabia

Assistenti: Mennella di Torre Del Grosso e Esposito di Torre Annunziata

Ammoniti: Diakite, Mastrogiovanni, Pasquariello, Fornino

Under 14 Pro: Frosinone – Benevento 1-0

Il Frosinone di mister Scala dà continuità al successo ottenuto sul campo del Campobasso e centra la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Al “Tommaso Di Santo” cade il Benevento, formazione finora sconfitta soltanto dal Napoli capolista, e i giallazzurri compiono un passo importante in classifica. L’avvio di gara è equilibrato: entrambe le squadre cercano di proporsi in avanti, ma nella prima frazione nessuna riesce a trovare l’episodio capace di indirizzare il match. Le difese restano attente, il ritmo è alto ma le occasioni concrete scarseggiano. La svolta arriva a inizio ripresa. I padroni di casa alzano il baricentro e al 50’ trovano il meritato vantaggio: Caringi riceve al limite, si coordina e lascia partire un sinistro preciso che si insacca alle spalle di Parisi per l’1-0. Il gol costringe il Benevento a sbilanciarsi. Nel finale i campani provano ad aumentare la pressione, cercando spazi tra le linee e qualche soluzione dalla distanza, ma il Frosinone rimane ordinato, compatto e attento in fase di non possesso. Evangelista, chiamato in causa nelle ultime battute, fa buona guardia e protegge il risultato. A commentare il risultato e il periodo di forma è il tecnico Federico Scala: “I ragazzi sono cresciuti tantissimo e siamo molto soddisfatti del percorso fatto. Questa crescita è il risultato di una programmazione condivisa delle sedute di allenamento, portata avanti congiuntamente dal mio staff e dallo staff del mister Porcella, che ci permette di curare in modo completo tutti gli aspetti del percorso di crescita dei ragazzi. Il confronto costante e la possibilità di sostenere il doppio impegno rendono questa crescita ancora più significativa ed esponenziale”.

Frosinone – Evangelisa, Ciotoli, Caringi (34’st Mizzoni), Micheli (6’st Sieven), Cuzzocrea, Ciocci, Forni (6’st Cicero), Savo, Limardi (19’st Arduini), Fraioli, Giustini (22’st Mele). A disposizione: Faticoni, Santoro, Pisano, Paniccia. Allenatore: Scala

Benevento – Parisi, Fortunato, Russo (13’st Cosantino), Morante, Reale, Caruso, Vernillo (6’st Del Vecchio), Pinto, Manno, Mastrovito, Canzano. A disposizione: Boccia, Imbembo, Cirillo, Russo, Setanni, Troiano. Allenatore: Grande

Marcatori: Caringi 5’st

Arbitro: Papa di Cassino