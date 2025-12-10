I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE GIALLAZZURRO

Primavera: Res Donna Roma – Frosinone: 0 – 0

Giornata particolare per le giallazzurre, scese in campo sabato scorso sotto la guida tecnica di Mister Lombardi, che ha sostituito l’assenza forzata di Mister Farinelli. Una sfida intensa ma sostanzialmente equilibrata, nella quale le due formazioni si sono affrontate con grande ordine tattico. Il primo tempo ha visto una gara molto bilanciata, con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Il Frosinone ha provato a rendersi pericoloso soprattutto attraverso le giocate centrali, mentre la Res Donna Roma ha preferito sviluppare maggiormente sulle corsie esterne. Nonostante le rare conclusioni verso le porte avversarie, non sono mancati spunti tecnici interessanti, anche se la partita è rimasta povera di reali emozioni.

La ripresa ha seguito il medesimo copione, con ritmi costanti e con le due squadre attente a non concedere spazi. Da evidenziare l’ottima prestazione di Negro, tra le più brillanti in campo fino al momento dell’uscita per un fastidio al polpaccio. Da segnalare inoltre l’esordio stagionale di De Meis, inserimento positivo che rappresenta una nota lieta nella giornata giallazzurra. Una gara complessivamente equilibrata, che lascia comunque indicazioni utili in vista dei prossimi impegni stagionali.

Frosinone – Gonzalez, Ceccarelli, Frabotta, Castrovillari, Vona, Cacchioni, Negro, Leone, Suprano, Pretto, Di Girono. A disposizione: Spagnoli, Eleuteri, Nardovino, Fedele, Cervoni, Gallozzi, Zanchelli, De Meis, Capogna.. Allenatore: Lombardo.

Res Donna Roma – Diana, Tedei, Gobbo, Noce, Sabbatini, Iannilli, Tucceri, Lapaglia, Ciccone, Massa, Depau. A disposizione: Pricop, Gattai, Sarrocchi, Felli, Fassiano, Saccomani, Della Posta, De Rubeis. Allenatore: De Angelis.

Classifica: Napoli Women 14, Lazio Women 10, Trastevere Calcio 7, Res Donna Roma 6, Frosinone Calcio 6, Ternana Calcio 6, San Marino Academy Femminile 3.

Arbitro: Palazzini

Prossimo incontro: Ternana