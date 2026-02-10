I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Frosinone – Torino 2-1

Prima parte di gara con tanti errori, poi occasione per il Torino con Conzato che da metà campo prova a battere Ridolfo che si rifugia in angolo. Al 19’ primo squillo del Frosinone con Toci, ma il suo tiro dalla distanza termina alto. Ancora occasione per i giallazzurri, stavolta con Colley che da posizione favorevole calcia centrale. La gara alla mezz’ora si fa bella. Capovolgimento di fronte del Torino, la palla arriva a Zeppieri destro da due passi ma Rodolfo salva miracolosamente.

La ripresa si apre con la rete del vantaggio giallazzurro. Lorenzo Gori dribbla un difensore e di destro insacca alle spalle di Santer. Girandola di cambi e al 67’ c’è il pareggio del Torino. Rodolfo respinge ancora da posizione defilata ma non può nulla sul tap-in di Gabellini. Nel finale l’occasione più ghiotta capita sula testa di Ferraris che schiaccia troppo il pallone da due passi, ma all’89 cambia ancora l’inerzia del match. Mboumbou lancia magnificamente Colley che con una grande giocata si gira, calcia e batte il portiere per il definitivo 2-1. Frosinone che ritrova l’appuntamento per il successo e sale in classifica a quota 22 punti in vista del prossimo match di sabato contro la Cremonese.

Frosinone: Rodolfo, Luchetti (1’st Buonpane), Pelosi, Obleac, Molignano (32’st Schietroma), Ndoye, Befani, Gori (35’st Mboumbou), Toci (45’st+2 Jobe), Colley, Majdenic. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, De Filippis, Fiorito, Zorzetto, Diallo. Allenatore: Cinelli.

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa (18’st Kugyela), Ferraris (41’st Acquah), Zeppieri (1’st Gabellini), Ballanti (18’st Nascimento), Conzato, Manzi, Tonica, Liema Olinga, Bonacina (10’st Ewurum). A disposizione: Cereser, Perez, Falasca, Sandrucci, Gatto, Luongo. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Domenico Castellone della sezione di Napoli

Assistenti: Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e Valerio Brizzi della sezione di Aprilia

Marcatori: 10’st Gori, 23’st Gabellini, 43’st Colley

Ammoniti: 32’pt Liema Olinga, 2’st Pelosi, 7’st Ndoye



Under 18: Cagliari – Frosinone 1 – 4

Successo convincente dei giallazzurri al termine di una gara resa particolarmente impegnativa sia dalla fisicità e dall’organizzazione difensiva del Cagliari, sia dalle condizioni del terreno di gioco, appesantito dalla pioggia incessante. Nonostante le difficoltà, il Frosinone approccia bene la partita, ma al primo vero tiro in porta dei padroni di casa arriva lo svantaggio: al 22’ Carboni trova la conclusione vincente che vale lo 0-1. I giallazzurri, però, non si scompongono e continuano a giocare con ordine e determinazione, trovando il meritato pareggio verso la fine del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, è Reali a farsi trovare pronto e a ristabilire l’equilibrio.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con grande intensità e passa in vantaggio. Luzi sfrutta nel migliore dei modi una palla lunga, si presenta a tu per tu con il portiere e deposita in rete il pallone dell’1-2. Il tris arriva al termine di un’azione magistrale dei giallazzurri, conclusa da una splendida rovesciata di Carpentieri che strappa gli applausi del pubblico. È ancora l’attaccante a mettersi in evidenza al 26’ del secondo tempo, quando, su perfetto assist di Menghini, firma la quarta rete che chiude definitivamente la gara.

Cagliari – Are (36’ st Panko Bilal), Congiu, Floris (36’ st Pitzeri), Mondellini (23’ st Barella), Ragni, Orgiu (36’ st Paolantoni), Carboni, Correnti, Capodieci (21’ st Keita Ibrahim), Calia, Khamilich. Allenatore: Giandon.

Frosinone – Capanna, Boccanera, Pierguidi, Castellani, Reali, Danieli (23’ st Conti), Mirenzi, Ceesay (23’ st Milozzi), Carpentieri (38’ st Carbonari), Menghini (38’ st Taddei), Bonanno (1’ st Luzi). A disposizione: Serour, Amelia. Allenatore: Di Carlo.

Marcatori: 22’ pt Carboni, 36’ pt Reali, 11’ st Luzi, 20’ st Carpentieri, 26’ st Carpentieri.

Arbitro: Selva della sezione di Busto Alghero.

Assistenti: Flavio Pisu della sezione di Oristano, Leonardo Tuligi della sezione di Tortolì.

Ammoniti: Congiu (C), Orgiu (C), Castellani (F), Danieli (F), Ceesay (F)

Under 17: Avellino – Frosinone 4 – 3

Avvio di gara in salita per il Frosinone, che dopo appena due minuti si trova costretto a inseguire. Un errore al limite dell’area favorisce Biancolino, abile ad approfittarne per presentarsi davanti a Monaldi e batterlo in diagonale per l’1-0. Passano pochi minuti e al 7’ è De Biasi, con un tiro dalla distanza, a trovare il raddoppio superando ancora l’estremo difensore giallazzurro. La reazione del Frosinone non tarda ad arrivare. Al 12’ Oberti prova a riaprire la gara con una conclusione da fuori area che termina di poco sopra la traversa. Al 20’ splendida iniziativa di Castroreale che si libera in area e serve Agostini: il tiro del numero giallazzurro supera il portiere ma sulla linea salva De Vico, negando il gol. Nulla di fatto anche al 38’, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Agostini, il capitano Anzidei svetta di testa ma colpisce la traversa a portiere battuto. Nel recupero del primo tempo, al 46’, l’Avellino trova il terzo gol ancora con De Biasi, autore di una conclusione dalla distanza che vale il 3-0.

La ripresa si apre con un Frosinone determinato a rientrare in partita. Dopo appena un minuto, cross di Oberti e colpo di testa di Silvestri, ma il portiere avellinese compie un vero miracolo deviando il pallone. Al 5’ è Agostini a recuperare palla a centrocampo e a tentare la conclusione dalla distanza: anche in questo caso il palo nega la gioia del gol. All’11’ l’Avellino trova il quarto gol con un tiro dalla distanza di Angelino, ma i ragazzi di mister Pica non si arrendono. Al 14’ Silvestri accorcia le distanze, liberandosi in area e depositando in rete. Al 18’ è ancora Silvestri a firmare la doppietta personale, trovando il gol in area al termine di un batti e ribatti. Il Frosinone continua a spingere e a mettere pressione alla difesa avversaria. La tensione cresce anche tra le fila dell’Avellino e al 36’ Capone viene espulso per gioco pericoloso. Due minuti più tardi Pugliatti viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Agostini, ma il portiere intuisce e para in tuffo. Un minuto dopo, però, arriva il meritato terzo gol giallazzurro: Oberti serve Silvestri in area, che lascia partire un tiro imparabile per il 4-3. Nel finale il Frosinone ci crede e prova fino all’ultimo a trovare il pareggio, ma l’Avellino si chiude a difesa del vantaggio.

Avellino – Santoro, Bellinvia, Palma, Di Vico, De Biasi, Barbera, Capone, Bianco (21’st D’Antonio), Biancolino (21’ st Frulio), Angelino (21’ st Fiorellino), Cazzato (15’ st Coulibaly). A disposizione: Iandolo, Ciampi, D’Urzo, Sinacra, M. Bruno. Allenatore: Fusco.

Frosinone – Monaldi, Di Battista (71’ st Ndao), Oberti, Esposito, Anzidei, Bernardini (56’ st Lombardo), Marchetti (56’ st Valente), Agostini, Silvestri, Casagrande (71’ st Amato), Castroreale (45’ st Pugliatti, 87’ Cappelli). A disposizione: Antonelli. Allenatore: Pica.

Marcatori: 2’ pt Biancolino (A), 7’ pt De Biasi (A), 46’ pt De Biasi (A), 11’ st Angelino (A), 14’ st Silvistri (F), 18’ st Silvestri (F), 39’ st Silvestri (F).

Arbitro: Ganzerli della sezione di Frattamaggiore.

Assistenti: Luigi Pisani della sezione di Nocera Inferiore, Mario Cammarota della sezione di Nola.

Ammoniti: 27’ pt Bianco, 32’ pt Angelino, 42’ pt Bernardini.

Espulsi: 36’ pt Capone

Under 16: Frosinone – Pescara 6 – 0

Il Frosinone offre una prestazione brillante e ricca di emozioni, imponendosi con un netto 6-0 sul Pescara al termine di una gara sempre condotta con intensità e determinazione. I ragazzi di Durante approcciano il match nel modo giusto sin dai primi minuti, mantenendo ritmi alti e grande concentrazione per tutta la durata dell’incontro. Il vantaggio arriva già al 5’: è Massarut a sbloccare il risultato, indirizzando subito la gara sui binari favorevoli ai giallazzurri. Passano appena cinque minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Frara svetta più in alto di tutti e di testa firma il raddoppio. Il Frosinone continua a spingere e, poco prima dell’intervallo, è ancora Massarut a trovare la via del gol, chiudendo la prima frazione sul 3-0 per i padroni di casa.

Anche nella ripresa l’atteggiamento dei ragazzi di Durante resta aggressivo e propositivo: dopo appena due minuti Fargnoli P. cala il poker, confermando l’ottimo avvio di secondo tempo. Aversa si iscrive al tabellino sugli sviluppi di una punizione, anticipando tutti di testa e siglando il quinto gol. A completare la goleada, al 31’, è Bernabucci, che finalizza al meglio un’imbucata e fissa il risultato sul definitivo 6-0.

Frosinone – Amato, Frara, Balan (18’ pt Pacifico), Chiazzolla, Cuello, Alfei, Fargnoli P (22’ st Bernabucci), Germani (22’ st Falasconi), Aversa (9’ st Sisillo), Fargnoli A, Massarut (9’ st Ingiugno). A disposizione: Lorenzi, Fares Coroneo, Perna. Allenatore: Durante.

Pescara – Russo (Colaiacovo), Trisi, Hoxha (Ortega), Di Pillo (Omam), Dell’Orso, Cinelli (Coletta), Amenta (Mazzocchetti), Amari (Piersimone), Centi, Di Giosaffatte (Ricci). A disposizione: Buonamassa, De Luca. Allenatore: Giansante.

Marcatori: 5’ pt Massarut, 10’ pt Frara, 39’ pt Massarut, 2’ st Fargnoli P. , 7’ st Aversa, 31’ st Bernabucci.

Arbitro: Tomeo della sezione di Cassino.

Assistenti: Pandozzi-Trani della sezione di Formia, Tammetta della sezione di Frosinone.

Ammoniti: 22’ pt Dell’Orso, 5’ st Massarut, 6’ st Di Pillo, 14’ st Balan

Under 15: Frosinone – Pescara 1 – 0

Partita combattuta fin dai primi minuti, con il Frosinone subito propositivo e capace di imporre il proprio ritmo attraverso trame di gioco fluide e ben costruite. La prima grande occasione arriva nel corso del primo tempo con Galli, che al termine di un’ottima azione colpisce il palo, sfiorando il vantaggio. I giallazzurri continuano a macinare gioco e poco dopo costruiscono un’altra bella opportunità: l’azione passa dai piedi di Aurigemma, che conclude in diagonale senza però trovare lo specchio della porta. Il Frosinone mantiene il controllo della gara, gestendo il possesso e concedendo alle avversarie soltanto qualche ripartenza, senza che queste riescano mai a rendersi realmente pericolose con conclusioni verso la porta.

Nella ripresa le ospiti provano ad alzare il baricentro e costruiscono un’azione insidiosa, sulla quale Rossi si fa trovare pronta con una bella parata, mantenendo il risultato in equilibrio. Poco dopo arriva l’episodio chiave: il Frosinone conquista un calcio di rigore. Dal dischetto la conclusione viene respinta dal portiere, sulla ribattuta arriva un calciatore del Frosinone che deposita in rete, ma il guardalinee ravvisa una irregolarità e annulla il gol. La squadra non si lascia condizionare dall’episodio e continua a spingere con convinzione. La pressione viene finalmente premiata con una splendida azione corale che porta al gol del vantaggio firmato da Cretara, bravissima a superare il portiere con un pallonetto di grande qualità. Nel finale il Frosinone gestisce con maturità il risultato, confermando la supremazia mostrata per larghi tratti della gara. Una vittoria meritata, costruita attraverso il gioco, l’organizzazione e la determinazione dei giallazzurri.

Frosinone – Rossi, Fiorino (55’ st La Gamba), Fiorot, Della Rasa, Mechelli, Ioli, Ioli M, Pianigiani (63’ st Marchetti), Aurigemma, Cretara (64’ st Marcelli), Galli (76’ Isidori). A disposizione: Quaglia, Morabito, Pasquarello, Mauriello, Fulgenzi. Allenatore: Burtini.

Pescara – Terenzio, Di Baldassarro (74’ st De Renzis), Santilli, Persia (63’ st Leggieri), Camara, Zaccagnini (74’ st Racaniello), Chielli (63’ st Sarchesi), Criscuolo (74’ st Karaci), Leggieri (74’ st De Santis), Ianniello (74’ st Di Gregorio), D’Aprile. A disposizione: Buonamassa, De Luca. Allenatore: D’Ulisse.

Marcatori: 28’ st Cretara

Arbitro: Farina della sezione di Ostia Lido

Assistenti: Macovei della sezione di Cassino, Giampietro della sezione di Latina.

Ammoniti: 28’ st Cretara

Under 14 Pro: Frosinone – Campobasso 2 – 0

Primo tempo a tinte giallazzurre, ricco di occasioni e giocato con grande qualità dal Frosinone. Il vantaggio arriva al termine di una bella azione sviluppata sulla corsia di destra: Arduini raggiunge il fondo e mette un cross preciso al centro, dove Mele si fa trovare pronto e di prima intenzione deposita in rete. Poco dopo, ancora un’azione corale ben costruita porta il Frosinone a rendersi pericoloso. Scacchi supera in dribbling l’avversario che, nel tentativo di fermarlo, lo stende in area. Dal dischetto si presenta Mele, che con freddezza firma la doppietta personale e il raddoppio giallazzurro. La prima frazione si chiude con numerose altre opportunità create dal Frosinone, padrone del campo e del gioco.

Nella ripresa il ritmo cala leggermente, con le due squadre che faticano a costruire occasioni nitide da gol. Il Frosinone gestisce con ordine il doppio vantaggio, conducendo in porto una vittoria meritata al termine di una gara ben interpretata soprattutto nei primi 45 minuti.

Frosinone – Evangelista, Reali (33’ st Santoro), Caringi (34’ st Mizzoni), De Lellis (26’ st Mazzenga), Falappa, Ciocci, Scacchi (4’ st Giustini), Savo, Tare (10’ st Ottaviani), Mele (23’ st Limardi), Arduini (26’ st Grieco). A disposizione: Santana, Paniccia, Giustini. Allenatore: Scala.

Campobasso – Vannella, Scauzilli, Berardis (20’ st De Rosa), Kucera (1’ st Sodano), Ricci, Vergalito, Cristinzio (1’ st Console), Ferrara, Thiam Cheikh (33’ st Lombardi), Russo, Steffanella (1’ st Mwenda). A disposizione: Lepore, Pietraroia, Iannone, Fuzio. Allenatore: Progna.

Marcatori: 13’ pt Mele, 16’ pt Mele.

Arbitro: Mariani della sezione di Cassino

Under 14 Elite: Frosinone – Dreaming 3 – 0

Il Frosinone approccia la gara con grande determinazione fin dai primi minuti, prendendo subito in mano il controllo del gioco e cercando con insistenza la via del gol. L’atteggiamento propositivo dei giallazzurri viene premiato al 10’: su una palla riconquistata con prontezza, Alfieri si rende protagonista di una splendida giocata individuale nello stretto, si presenta a tu per tu con il portiere e deposita con freddezza la sfera in rete per il vantaggio ciociaro. Il raddoppio arriva pochi minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio d’angolo: ancora Alfieri si fa trovare pronto in area e firma la sua personale doppietta, mettendo in discesa la partita. Il Frosinone continua a spingere e, oltre ai due gol, costruisce diverse occasioni per ampliare ulteriormente il divario.

Nella ripresa, però, l’avvio dei giallazzurri non è dei migliori e il Dreaming prova a rientrare in partita, rendendosi pericoloso in due circostanze. Nella prima è decisivo De Matteis, autore di un intervento prodigioso che salva il risultato; nella seconda è la traversa a negare la gioia del gol agli ospiti. Superato il momento di difficoltà, il Frosinone riprende il controllo delle operazioni e gestisce con maturità il resto dell’incontro. Il sigillo definitivo arriva sugli sviluppi di un calcio di rigore, trasformato con precisione da Tare, che fissa il risultato sul definitivo 3-0.

Frosinone – De Matteis, Ciocci, De Benedictis, Cicero (26’ st Venturini), Falappa (30’ st Moretti), Cuzzocrea, Alfieri (11’ st Savo), Stieven (22’ st Pisano), Annibali (11’ st Tare), Giustini (30’ st Gibertini) , Arduini (22’ st Caringi). A disposizione: Vetere, Di Iesu. Allenatore: Porcella.

Dreaming – Pascolini, Pozzi, Tetti, Giuliano (15’ st Gallia), Bottiglia (28’ st Perciballi), Sarrecchia (21’ st Mereuta), Lommi (5’ st Votino), Ichim, Consalvi (25’ st Menicucci), Inegbenose, Fasano (19’ pt Caltabiano). A disposizione: Lisi, Angelucci. Allenatore: Paci.

Marcatori: 10’ pt Alfieri, 27’ pt Alfieri, 25’ st Tare.

Arbitro: De Bellis della sezione di Cassino.

Ammoniti: 32’ st Bottiglia