INTERVISTA POST PARTITA A MATTEO CICHELLA

Avellino – Le parole del centrocampista Matteo Cichella dopo la vittoria per 1-3 contro l’Avellino, gara in cui ha firmato la terza rete del Frosinone.

Matteo, vedo una crescita nel tuo rendimento: ti ritrovi in questa osservazione?

“Sì, mi ci ritrovo molto, perché seguo i consigli del mister e dello staff. Credo di essere cambiato tanto come calciatore e mi riconosco in questo modo di giocare”.

A centrocampo oggi, in un momento della partita, eri il più esperto nonostante la giovane età. Quanto ti responsabilizza tutto questo?

“Quest’anno il mister mi ha responsabilizzato molto. Avere al tuo fianco giocatori come Calò significa tanto, perché ti dà sempre un aiuto importante. Io cerco di dare il massimo, a prescindere dal modulo o dal compagno di reparto”.

Cosa ti sta dando in più il mister?

“A livello tattico e tecnico sono migliorato, e credo che questo derivi dagli insegnamenti che mi trasmette ogni giorno in allenamento. Io provo a riportarli in partita, cercando di ripagare la sua fiducia”.

Cosa vi siete detti negli spogliatoi dopo la sconfitta contro il Venezia per affrontare questa gara, che era molto insidiosa?

“La sconfitta contro il Venezia è arrivata dopo una prestazione che non era assolutamente da bocciare. Questo ci ha dato ancora più carica per questa partita. Ci siamo detti di spingere forte e di dimostrare il nostro valore”.