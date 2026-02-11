CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Avellino – Le parole in conferenza stampa dell’allenatore Massimiliano Alvini dopo la vittoria sul campo dell’Avellino per 1-3.

Mister, riconferma le dichiarazioni della scorsa settimana riguardo alla lotta per la promozione, dopo la prestazione di questa sera?

“Sì, le ribadisco, perché il percorso fatto dalla squadra fino a oggi è altamente positivo. I meriti vanno alla società e ai direttori che hanno saputo costruire una squadra forte e giovane. Il segnale di oggi è molto importante: venivamo da una sconfitta e vincere su questo campo in questo modo è sicuramente merito dei calciatori”.

Con quale spirito si lavorerà in vista della prossima giornata contro lo Spezia?

“Lavoreremo come sempre, cercando di migliorare ciò che non è andato bene. Oggi mi sono arrabbiato per alcuni passaggi non finalizzati al meglio: dobbiamo curare i dettagli, perché è da lì che passa il miglioramento della squadra”.

Un commento sui tifosi, oggi presenti in tanti per sostenere la squadra?

“I tifosi sono straordinari. Oggi erano davvero tanti e vedere il loro entusiasmo, con la squadra sotto il settore a salutarli, è motivo di grande soddisfazione per tutti. Li ringrazio per essere venuti fin qui”.

Cosa ne pensa della prestazione di Fini?

“Di Seydou sono contento. Oggi gli abbiamo dato l’opportunità di giocare. È un ragazzo giovane che ha bisogno di crescere e credo sia nel posto giusto, con i compagni giusti, per fare questo percorso”.

Qual è il segreto di questa squadra che oggi lotta per la promozione?

“Credo che siano tante le squadre in lotta e che il campionato sia ancora molto lungo. Non c’è un segreto: dietro a questi risultati c’è il lavoro straordinario del direttore Castagnini, la visione del presidente Stirpe e quella del direttore Doronzo. Noi dobbiamo pensare a lavorare e a dare sempre il massimo per il club”.