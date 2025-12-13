PESCARA – FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 25 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Pescara – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Adriatico’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Biraschi, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
/
Non convocati
Lolic, Dixon, Hegelund, Raychev, Ndow, Barcella, Selvini
Infortunati
Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.