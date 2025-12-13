PESCARA – FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 25 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Pescara – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Adriatico’.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri

Difensori:
Biraschi, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:
Calò, Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias

Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli

Squalificati
/

Non convocati

Lolic, Dixon, Hegelund, Raychev, Ndow, Barcella, Selvini

Infortunati

Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.

