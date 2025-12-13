PRIMAVERA 1, FROSINONE – LECCE 1-0

Frosinone – Lecce 1-0

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma (47’ st Lohmatov), Ndoye, Ndow, Toci (36’ st Befani), Colley, Raychev, Barcella. A disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Carpentieri. Allenatore: Marini

Lecce: Penev, Dalla Costa, Scott, Pehlivanov, Pacia ©, Laerke, Onyemachi, Di Pasquale (20’ st Spinelli), Esteban, Kovac (35’ pt Kodor), Calame. A disposizione: Lupo, Perrone, Kozarac, Persano, Specchia, Piccinno, Longo, Palmieri, Esposito. Allenatore: Schipa

Arbitro: Mattia Maresca della sezione di Napoli

Assistenti: Paolo Cozzuto della sezione di Formia – Alessandro Gennuso della sezione di Caltanissetta

Marcatori: 4’ pt Raychev

Ammoniti: 9’ pt Obleac, 15’ pt Pacia, 23’ st Pehlivanov, 30’ st Calame

Espulsi: 35’ st Calame

Ferentino: La Primavera giallazzurra centra la quarta vittoria stagionale e trova tre punti di platino per la classifica. Il Frosinone di mister Marini parte forte e il vantaggio arriva dopo appena 4’. Ottimo lo spunto di Raychev che da posizione proibitiva non lascia scampo a Penev. Al 12’ Colley ha l’occasionassimo per il raddoppio ma non sfrutta il rimpallo favorevole e l’estremo difensore giallorosso salva in uscita. Il Frosinone è in palla e ancora sull’asse Raychev – Colley potrebbe andare ancora in gol ma l’attaccante giallazzurro manca l’appuntamento con il pallone. Il Lecce prova a reagire nel finale di tempo ma il colpo di testa di Pacia termina lontano dalla porta di Rodolfo.

Nella ripresa non cambia l’inerzia del match, con il Frosinone che continua a spingere sull’acceleratore. Barcella per Obleac, il colpo di testa del difensore giallazzurro termina alto di un soffio. Il Lecce prova a controbattere con un tiro debole di Kodor che Rodolfo controlla senza problemi. Il Frosinone ha sempre il pallino del gioco e con Colley ha diverse occasioni per colpire, chiuse sempre ottimamente della retroguardia leccese. Al minuto numero 80 gli ospiti restano in dieci complice il doppio giallo a Calame. Nel Frosinone entra Befani che avrebbe subito l’occasionassima per il 2-0 ma è superba la risposta di Penev. In pieno recupero è sempre Raychev a gettare scompiglio nella retroguardia del Lecce. Corsa, dribbling e tiro ma è il palo a dire no alla doppietta del bulgaro. All’ultimo respiro ancora Penev protagonista sempre su Colley ma finisce così 1-0 con tre punti importantissimi per il Frosinone. Prossimo impegno per i giallazzurri mercoledì in casa del Genoa.