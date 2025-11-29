INTERVISTA POST PARTITA A RICCARDO MARCHIZZA

Reggio Emilia – Le dichiarazioni post partita del capitano giallazzurro Riccardo Marchizza dopo la vittoria esterna in casa della Reggiana per 0-1.

Riccardo, quanto ti ha fatto piacere tornare in campo oggi in una partita complicata qui a Reggio Emilia?

“Sono felicissimo perché sono rientrato in una partita complicata, la seconda trasferta di fila. Abbiamo costruito un gruppo importante che affronta ogni gara con la stessa testa e con la mentalità di imporre il proprio gioco. Essere il capitano di questo gruppo mi rende orgoglioso e fare bene, come abbiamo fatto finora, ci permette di toglierci grandi soddisfazioni”.

Cosa è cambiato quest’anno?

“Questa è la mia terza stagione qui a Frosinone: gli scenari in passato erano diversi, l’anno scorso ci ha lasciato tanti insegnamenti e quest’anno le cose stanno andando meglio, è sotto gli occhi di tutti. Il vero lavoro per me è quello quotidiano, non solo ciò che si vede la domenica. È un piacere allenarsi: godiamo nello stare nella fatica, nel soffrire e nell’aiutarci”.

A livello personale come ti senti? Quando potremo vedere, secondo te, il vero Marchizza?

“I novanta minuti mi mancavano da quasi due mesi, quindi è inevitabile che, quando c’è un infortunio a stagione in corso, serva tempo per riallinearsi con i compagni. Questo è un gruppo che va forte, che lavora fortissimo in settimana, e la strada da percorrere è quella. So di non essere ancora nella mia forma migliore, ma non mi manca molto. Sono felice di aver fatto questo step e di essere rientrato”.

Questa vittoria può essere un messaggio che date a voi stessi, una maggiore consapevolezza dei vostri mezzi?

“Credo che in questo momento il fattore che fa la differenza sia il lavoro quotidiano. Sappiamo di avere grandi valori tecnici, ma non possiamo mancare sotto il punto di vista dello spirito di sacrificio e del gruppo. Finché ci sarà questo elemento credo che potremo dire la nostra contro tutti. Ovviamente dovremo migliorare in alcuni aspetti, ma il campionato è ancora lungo”.