PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER CINELLI NEL POST DI FROSINONE – TORINO

La Primavera torna alla vittoria e quelli conquistati contro il Torino sono tre punti pesantissimi. Ecco le parole di mister Daniele Cinelli nel post-gara:

“Il calcio ti dà e ti toglie e se contro il Parma gli ultimi minuti erano stati fatali, oggi la squadra è stata brava a lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti. Dobbiamo migliorare in tante cose, non mi è piaciuto l’approccio, mentre nel secondo tempo la squadra ha fatto una grande gara, con voglia e coraggio. La classifica la guardiamo poco, per noi ogni partita è come se fosse l’ultima. La Cremonese? È una squadra viva e lo dimostrano le ultime prestazioni, guai a sottovalutare l’avversario”.