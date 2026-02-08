PRIMAVERA 1, FROSINONE – TORINO 2-1

Frosinone – Torino 2-1

Frosinone: Rodolfo, Luchetti (1’st Buonpane), Pelosi, Obleac, Molignano (32’st Schietroma), Ndoye, Befani, Gori (35’st Mboumbou), Toci (45’st+2 Jobe), Colley, Majdenic. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, De Filippis, Fiorito, Zorzetto, Diallo. Allenatore: Cinelli.

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa (18’st Kugyela), Ferraris (41’st Acquah), Zeppieri (1’st Gabellini), Ballanti (18’st Nascimento), Conzato, Manzi, Tonica, Liema Olinga, Bonacina (10’st Ewurum). A disposizione: Cereser, Perez, Falasca, Sandrucci, Gatto, Luongo. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Domenico Castellone della sezione di Napoli

Assistenti: Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e Valerio Brizzi della sezione di Aprilia

Marcatori: 10’st Gori, 23’st Gabellini, 43’st Colley

Ammoniti: 32’pt Liema Olinga, 2’st Pelosi, 7’st Ndoye

Ferentino: Il Frosinone torna alla vittoria e lo fa in una gara importantissima per la classifica.

Prima parte di gara con tanti errori, poi occasione per il Torino con Conzato che da metà campo prova a battere Ridolfo che si rifugia in angolo. Al 19’ primo squillo del Frosinone con Toci, ma il suo tiro dalla distanza termina alto. Ancora occasione per i giallazzurri, stavolta con Colley che da posizione favorevole calcia centrale. La gara alla mezz’ora si fa bella. Capovolgimento di fronte del Torino, la palla arriva a Zeppieri destro da due passi ma Rodolfo salva miracolosamente.

La ripresa si apre con la rete del vantaggio giallazzurro. Lorenzo Gori dribbla un difensore e di destro insacca alle spalle di Santer. Girandola di cambi e al 67’ c’è il pareggio del Torino. Rodolfo respinge ancora da posizione defilata ma non può nulla sul tap-in di Gabellini. Nel finale l’occasione più ghiotta capita sula testa di Ferraris che schiaccia troppo il pallone da due passi, ma all’89 cambia ancora l’inerzia del match. Mboumbou lancia magnificamente Colley che con una grande giocata si gira, calcia e batte il portiere per il definitivo 2-1. Frosinone che ritrova l’appuntamento per il successo e sale in classifica a quota 22 punti in vista del prossimo match di sabato contro la Cremonese.