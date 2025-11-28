REGGIANA – FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Reggiana – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Città del Tricolore’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Biraschi, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Corrado, Ndow, Grosso, Koutsoupias
Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
Bracaglia
Non convocati
Lolic, Dixon, Hegelund, Raychev
Infortunati
Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
Kone: lesione miofasciale bicipite femorale sinistro
Gelli F.: leggero affaticamento