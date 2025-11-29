REGGIANA – FROSINONE 0-1
Reggiana – Motta, Papetti, Magnani, Bonetti, Libutti (dal 73′ Marras), Charlys (Dal 73′ Bertagnoli), Reinhart, Bozzolan (dall’82’ Rover), Portanova (dall’82’ Lambourde), Girma (dal 37′ Gondo), Tavsan. A disposizione: Seculin, Rozzio, Stulac, Vallarelli, Novakovich, Quaranta, Rover, Mendicino. Allenatore: Sibilano
Frosinone– Palmisani, Oyono A. (Dal 39′ Oyono J.), Monterisi, Calvani, Marchizza (dall’85’ Cittadini), Calò, Cichella (dal 75′ Raimondo), Koutsoupias, Ghedjemis, Kvernadze (dal 75′ Corrado), Zilli (dall’85’ Vergani). A disposizione: Sherri, Pisseri, Cittadini, Biraschi, Gelli J., Grosso, Ndow, Masciangelo, Vergani. Allenatore: Alvini
Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze
Assistenti: Dario Garzelli della sezione di Livorno e Marco Ceolin della sezione di Treviso
Quarto uomo: Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo
Var: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia
Avar: Matteo Gualtieri della sezione di Asti
Totale spettatori: 7.850 Ospiti: 172
Ammoniti: 10′ Oyono A., 74′ Monterisi, 76′ Koutsoupias, 76′ Gondo
Marcatori: 56′ Koutsoupias