SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – VENEZIA 1-1

Frosinone – Venezia 1-1

Frosinone– Nardi, Stibel (dal 18’st Maier), Neddar, Collovà, Karaivanova, Dezotti, Naydenova, Battistini (dal 11’st Coady), Nocchi (dal 39’st Licari), Tata, De Matteis (dall’11 st Cinquegrana).A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Contena, Pastore, Vaccari. Allenatore: Foglietta

Venezia – Pucova, Duarte, Doneda (Dal 20’st Lamti), Ballo (dal 37’st Beka), Zuanti, Gismann, Airola, Novelli, Mazis (dal 12’st Liva), Cortesi, Orlandi. A disposizione: Pusiol, Muffato, Morin, Beka. Allenatore: Oliveira

Arbitro: Ferdinando Carluccio della sezione del L’Aquila

Assistenti: Roberto Infante della sezione di Castellammare di Stabia e Marco Palazzo della sezione di Campobasso

Marcatori: 3’st Zuanti, 35’st Maier

Ammoniti: 26’st Gismann

Espulsi: 35’st Tata 35’st Pucova

Ferentino – L’undicesima giornata di campionato vede il Frosinone ospitare, alla Città dello Sport di Ferentino, il Venezia. La partita si sviluppa inizialmente su un equilibrio a centrocampo che dura per i primi venti minuti, senza particolari occasioni da una parte e dall’altra. Al ventisettesimo ci prova Nocchi: controlla un pallone prolungato da De Matteis, salta l’avversaria con un sombrero e calcia di prima verso la porta, ma la conclusione è debole e viene bloccata. Il Venezia risponde con una conclusione dalla distanza di Cortesi, facile preda di Nardi. Nel finale arriva una grande occasione per le giallazzurre: Karaivanova salta la difensora sull’out di sinistra e mette al centro un ottimo pallone per Tata, che calcia di prima intenzione, ma il tiro termina tra le braccia di Pucová. L’ultima chance del primo tempo capita a Naydenova, che libera al limite calcia di destro, sfiorando il palo.

Nella ripresa il Venezia si fa subito vedere e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva la rete del vantaggio: Zuanti, lasciata sola sul secondo palo, controlla la sfera e calcia verso la porta. Nardi non riesce a opporsi e il risultato si porta sullo 0-1 per le ospiti. Il Frosinone crede nel pareggio e, ancora con Naydenova, va vicino al gol: un destro rasoterra da fuori area viene deviato in angolo. Dalla bandierina, il cross battuto sempre da Naydenova è perfettamente indirizzato nell’area piccola, dove Maier devia in rete pareggiando i conti. Il Frosinone prova a chiudere il Venezia nella propria area alla ricerca del vantaggio, ma gli sforzi finali non portano al risultato sperato. La partita termina 1-1.