PRIMAVERA 1, LAZIO – FROSINONE 1-0

Lazio – Frosinone 1-0

Lazio: Pannozzo, Ciucci, Bordon, Santagostino Baldi, Cuzzarella (15’st Calvani), Sulejmani (15’st Fenandes), Bordoni, Serra (45’st’+2’ Battisti), Farcomeni (15’st Montano), Pinelli (27’st Munoz), Ferrari. A disposizione: Bosi, Marinaj, Canali, Iorio, Pernaselci, Cangemi. Allenatore: Punzi

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Ndoye, Befani, Ndow, Toci (36’st Molignano), Cichero (36’st Mboumbou), Colley. A disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Zorzetto, Ceesay, Reali, Buonpane, Cesari. Allenatore: Marini

Arbitro: Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido

Assistenti: Andrea Cecchi della sezione di Roma 1, Angelo Di Curzio della sezione di Civitavecchia

Marcatori: 45’st+1’ Fernandes (L)

Ammoniti: 14’pt Ferrari (L), 9’st Colley (F), 18’st Montano (L), 32’st Luchetti (F)

Formello – Al ‘Mirko Fersini’ dopo una prima fase di studio, la Lazio ha l’occasionissima con Sulejmani per passare avanti ma l’attaccante biancoceleste spara alto a due passi dalla porta. Al 15’ è Rodolfo a salvare in uscita su Pinelli. Il Frosinone si vede in avanti poco prima della mezz’ora con un tiro di Schietroma che termina alto. Al 30’ capita ancora sui piedi di Sulejmani l’occasione per passare avanti ma l’attaccante della Lazio manda ancora sopra la traversa. Finale di tempo in cui il Frosinone si fa preferire ma al 45’ è 0-0.

La ripresa si apre su grandi ritmi, il Frosinone ha subito la grande occasione con Schietroma che ci prova direttamente da calcio d’angolo, Pannozzo salva. La gara si infiamma e sul capovolgimento di fronte è Cuzzarella di sinistro a voler beffare Rodolfo che risponde presente e manda in angolo. I giallazzurri guadagnano campo e al 67’ è il turno di Cichero ma il suo colpo di testa termina debole tra le braccia del portiere. Al 71’ ottimo spunto di Befani sulla fascia che serve a centro area Colley, Pannozzo salva in angolo. Finale di gara che vede la Lazio sfiorare il gol prima con Montalto e poi con Munoz ma l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Schietroma. Pannozzo respinge corto, il numero 10 raccoglie dal limite ma manda a lato a porta quasi sguarnita. In pieno recupero la beffa per i giallazzurri, tiro-cross di Fernandes che insacca dopo aver colpito il palo. Frosinone che resta in classifica a quota 12 punti e nel prossimo turno incontrerà alla ‘Città dello Sport’ il Lecce.