SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI FROSINONE – VENEZIA

“La squadra ha offerto una prestazione solida, gestendo con personalità il primo tempo attraverso il possesso palla e mantenendo il controllo della gara. Lo svantaggio è arrivato contro l’andamento del match, ma la reazione è stata immediata e da vera squadra: abbiamo continuato a giocare secondo i nostri principi e trovato un pareggio meritato. Questo risultato, ottenuto in rimonta in uno scontro diretto per la salvezza, pesa molto sul morale del gruppo e rappresenta un segnale evidente di crescita, maturità e consapevolezza. Conferma il percorso che stiamo costruendo e rafforza la nostra identità.

Ora lo sguardo va alla trasferta complicata contro il Brescia, da preparare con cura nel corso della settimana. La lunga sosta che seguirà sarà un’opportunità preziosa per lavorare con serenità su diversi aspetti: migliorare la qualità del possesso, gestire meglio i ritmi di gara, curare alcuni dettagli difensivi e recuperare chi ha avuto piccoli problemi. Abbiamo organizzato test utili per mantenere alta l’intensità e continuare a crescere. L’obiettivo è tornare dalla pausa ancora più pronti, competitivi e consapevoli del valore del percorso fatto fin qui”.