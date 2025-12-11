SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. Si inizia alle 11.00 con la Primavera che a Ferentino affronterà il Lecce. Trasferta a Roma per l’Under 18. l’Under 17 affronta in trasferta il Palermo. Tornano in campo a Paliano Under 16 e Under 15 contro il Palermo.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – LECCE
Sabato 11 dicembre alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
ROMA – FROSINONE
Domenica 14 dicembre alle ore 11.00 presso C.S. “Agostino Di Bartolomei”, Roma
UNDER 17
PALERMO – FROSINONE
Domenica 14 dicembre alle ore 14.00 presso C.S. “Pasqualino Stadium”, Carini (PA)
UNDER 16
FROSINONE – PALERMO
Sabato 13 novembre alle ore 15.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 15
FROSINONE – PALERMO
Sabato 13 dicembre alle ore 13.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)
UNDER 14 PRO
FROSINONE – CASERTANA
Domenica 14 dicembre alle ore 15.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 14 ELITE
CLUB OLIMPICO ROMANO – FROSINONE
Sabato 13 dicembre ore 14.30 presso C.S. ‘Ceccani Mario’, Roma