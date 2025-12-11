SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. Si inizia alle 11.00 con la Primavera che a Ferentino affronterà il Lecce. Trasferta a Roma per l’Under 18. l’Under 17 affronta in trasferta il Palermo. Tornano in campo a Paliano Under 16 e Under 15 contro il Palermo.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

FROSINONE – LECCE

Sabato 11 dicembre alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18

ROMA – FROSINONE

Domenica 14 dicembre alle ore 11.00 presso C.S. “Agostino Di Bartolomei”, Roma

UNDER 17

PALERMO – FROSINONE

Domenica 14 dicembre alle ore 14.00 presso C.S. “Pasqualino Stadium”, Carini (PA)

UNDER 16

FROSINONE – PALERMO

Sabato 13 novembre alle ore 15.30 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 15

FROSINONE – PALERMO

Sabato 13 dicembre alle ore 13.00 presso stadio ‘Piergiorgio Tintisona’, Paliano (FR)

UNDER 14 PRO

FROSINONE – CASERTANA

Domenica 14 dicembre alle ore 15.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 14 ELITE

CLUB OLIMPICO ROMANO – FROSINONE

Sabato 13 dicembre ore 14.30 presso C.S. ‘Ceccani Mario’, Roma