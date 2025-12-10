PESCARA – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR ﻿PARIDE TREMOLADA

Sarà il signor Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere Pescara – Frosinone, gara valida per la 16.a giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 14 dicembre 2025 (ore 17.15) allo Stadio Adriatico di Pescara. Gli assistenti designati saranno Khaled Bahri della sezione di Sassari e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lidio. Il Quarto uomo sarà il signor Andrea Perenzoni della sezione di Rovereto. Al Var il signor Marco Serra della sezione di Torino, Avar il signor Emanuele Prenna della sezione di Molfetta.