SPEZIA – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR FEDERICO DIONISI

Sarà Federico Dionisi della sezione di L’Aquila a dirigere Spezia – Frosinone, gara valida per la 25.a giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 15 febbraio 2026 (ore 15.00) allo stadio Picco di La Spezia. Gli assistenti designati saranno i signori Alessio Berti della sezione di Prato e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Il Quarto uomo sarà il signor Gianmarco Vailati della sezione di Crema. Al Var il signor Antonio Giua della sezione di Olbia, Avar il signor Emanuele Prenna della sezione di Molfetta.