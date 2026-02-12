SPEZIA – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR FEDERICO DIONISI

SPEZIA – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR FEDERICO DIONISI

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sarà Federico Dionisi della sezione di L’Aquila a dirigere Spezia – Frosinone, gara valida per la 25.a giornata del campionato di serie BKT  in programma domenica 15 febbraio 2026 (ore 15.00) allo stadio Picco di La Spezia. Gli assistenti designati saranno i signori Alessio Berti della sezione di Prato e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Il Quarto uomo sarà il signor Gianmarco Vailati della sezione di Crema. Al Var il signor Antonio Giua della sezione di Olbia, Avar il signor Emanuele Prenna della sezione di Molfetta.

Post recenti
SPEZIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIABanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.