SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Inizia la Primavera, sabato alle 11 in trasferta contro la Cremonese. Domenica invece toccherà All’Under 17 che giocherà in casa al Tommaso Di Santo contro il Catanzaro, lo stesso giorno Under 16 e Under 15 giocheranno in trasferta contro la Lazio. L’Under 18 chiuderà il programma mercoledì in casa al Dante Popolla di Ceccano contro il Cesena.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

CREMONESE – FROSINONE

Sabato 14 febbraio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Amadio Soldi’, Cremona

UNDER 18

FROSINONE – CESENA

Mercoledì 18 febbraio alle ore 11.00 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)

UNDER 17

FROSINONE – CATANZARO

Domenica 15 febbraio alle ore 11.00 presso stadio  ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)

UNDER 16

LAZIO – FROSINONE

Domenica 15 febbraio alle ore 15.00 presso C.S.  ‘Salaria Sport Village’, Roma

UNDER 15

LAZIO – FROSINONE

Domenica 15 febbraio alle ore 11.00 presso C.S.  ‘Salaria Sport Village’, Roma

UNDER 14 PRO

BENEVENTO – FROSINONE

Domenica 15 febbraio alle ore 17.00 presso C. S.  ‘Avellola’, Benevento

UNDER 14 ELITE

TRASTEVERE – FROSINONE

Sabato 14 febbraio ore 17.00 presso stadio ‘Trastevere Stadium’, Gianicolense (RM).

