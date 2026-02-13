SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo turno di gare per il Settore Giovanile giallazzurro. Inizia la Primavera, sabato alle 11 in trasferta contro la Cremonese. Domenica invece toccherà All’Under 17 che giocherà in casa al Tommaso Di Santo contro il Catanzaro, lo stesso giorno Under 16 e Under 15 giocheranno in trasferta contro la Lazio. L’Under 18 chiuderà il programma mercoledì in casa al Dante Popolla di Ceccano contro il Cesena.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
CREMONESE – FROSINONE
Sabato 14 febbraio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Amadio Soldi’, Cremona
UNDER 18
FROSINONE – CESENA
Mercoledì 18 febbraio alle ore 11.00 presso stadio ‘Dante Popolla’, Ceccano (FR)
UNDER 17
FROSINONE – CATANZARO
Domenica 15 febbraio alle ore 11.00 presso stadio ‘Tommaso Di Santo’, San Giovanni Incarico (FR)
UNDER 16
LAZIO – FROSINONE
Domenica 15 febbraio alle ore 15.00 presso C.S. ‘Salaria Sport Village’, Roma
UNDER 15
LAZIO – FROSINONE
Domenica 15 febbraio alle ore 11.00 presso C.S. ‘Salaria Sport Village’, Roma
UNDER 14 PRO
BENEVENTO – FROSINONE
Domenica 15 febbraio alle ore 17.00 presso C. S. ‘Avellola’, Benevento
UNDER 14 ELITE
TRASTEVERE – FROSINONE
Sabato 14 febbraio ore 17.00 presso stadio ‘Trastevere Stadium’, Gianicolense (RM).