Avellino – Frosinone 1-3

Avellino – Daffara, Palmiero (dal 58′ Russo), Tutino(dal 68′ Pandolfi), Biasci, Sgarbi, Palumbo (dal 74′ Le Borgne), Cancellotti, Besaggio (dal 68′ Sounas), Simic, Enrici, Fontanarosa (dal 74′ Milani). A disposizione: Iannarilli, Pane, Sassi, Patierno, D’Andrea, Armellino, Insigne. Allenatore: Biancolino

Frosinone – Palmisani, Oyono J., Cittadini, Calvani, Bracaglia, Caló (dal 75′ Gelli J.), Koutsoupias (dal 66′ Grosso), Cichella, Ghedjemis (dal 67′ Fini), Zilli (dal 75′ Vergani), Kvernadze (dall’84’ Marchizza). A disposizione: Lolic, Pisseri, Raimondo, Corrado, Ndow, Masciangelo, Fiori. Allenatore: Alvini

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco

Assistenti: Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2

Quarto uomo: Mario Picardi della sezione di Viareggio

Var: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

Avar: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

Totale spettatori: 9.551 Ospiti: 396

Ammoniti: 33′ Palmiero, 47′ Koutsoupias, 69′ Palumbo

Marcatori: 16′ Kvernadze, 26′ Calò, 61′ Cichella, 77′ Enrici

