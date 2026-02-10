AVELLINO – FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Avellino – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Partenio’

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri

Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Oyono J.

Centrocampisti:
Caló, Cichella, Corrado, Koutsoupias, Grosso, Masciangelo, Ndow

Attaccanti:
Fini, Fiori, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli

Squalificati
Kone e Oyono A.

Infortunati
Barcella, Monterisi e Gelli F.

Non convocati
Gori

