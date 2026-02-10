AVELLINO – FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Avellino – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Partenio’
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Oyono J.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, Corrado, Koutsoupias, Grosso, Masciangelo, Ndow
Attaccanti:
Fini, Fiori, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
Kone e Oyono A.
Infortunati
Barcella, Monterisi e Gelli F.
Non convocati
Gori