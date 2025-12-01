I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Frosinone – Monza 1-2

Il Frosinone parte forte, provando subito a comandare il gioco e a mettere in difficoltà il Monza con lanci in profondità per le punte. Al 7’ Molignano trova un bel filtrante per Colley, che però viene fermato dall’offside. Col passare dei minuti il Monza prova timidamente ad alzare il baricentro e a rendersi più incisivo, sfiorando una buona opportunità su punizione, poi mal sfruttata. I brianzoli costruiscono una bella azione con Ballabio e Reita, ma l’ultimo passaggio si perde. I padroni di casa continuano a spingere. Ndoye prova a pescare un compagno in area, ma il cross è facile preda del portiere. La partita si sblocca al 33’: la difesa del Monza sbaglia, Colley è rapidissimo a recuperare palla di testa e a infilare il portiere sul primo palo. È 1-0, e il Frosinone può iniziare a gestire con più calma. Colley, in fiducia, continua a far valere il fisico, guadagna falli e va anche vicino al raddoppio, trovando però solo un corner. Nel finale di primo tempo il Monza prova a rendersi pericoloso da calcio d’angolo, ma Cichero respinge e il Frosinone può risalire e andare negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa, dopo pochi minuti, il Frosinone sfiora il raddoppio ancora con Colley, che colpisce di testa ma la conclusione sfila di poco sul fondo. Al 62’ arriva il pareggio degli ospiti: Scaramelli, appena entrato, viene lasciato solo in area e serve Fardin, che con il mancino batte Rodolfo per l’1-1. Passano pochi minuti e Rodolfo salva su un bolide scagliato da Reita, deviando il pallone in calcio d’angolo. A otto minuti dalla fine, il neoentrato Ceesay entra in maniera scomposta su Gaye e l’arbitro concede il calcio di rigore per il Monza. Dagli undici metri si presenta Reita, che spiazza Rodolfo e completa la rimonta. Il Frosinone prova a rimettere in piedi il match, ma è troppo tardi: il risultato finale è 1-2.

Frosinone: Rodolfo, Ndoye, Obleac (dal 96′ Luchetti), Pelosi, Befani, Schietroma (dal 68′ Majdenic), Molignano (dall’80 Ceesay), Toci, Raychev, Cichero (dal 68′ Mboumbou), Colley. A disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Luchetti, Fiorito, Zorzetto, Reali, Buonpane, Lohmatov. Allenatore: Marini

Monza: Strajnar, Bagnaschi (dal 61′ Scaramelli), Villa, Colonnese, Romanini, Reita (dal 86′ Monguzzi), Diene, Ballabio (dal 46′ Fardin) , Albè, De Bonis (dal 66′ Castelli), Fogliaro (dal 46′ Gaye). A disposizione: Montagna, Bonaiuto, Treffiletti, Zanni, Rossini, Porta. Allenatore: Brevi

Arbitro: Simone Gavini della sezione di Aprilia

Assistenti: Valerio Brizzi della sezione di Aprilia Michele Nappi della sezione Latina

Marcatori: 33′ Colley, 62′ Fardin, 83′ Reita (R)

Ammoniti: 21′ Toci, 91′ Befani, 92′ Mboumbou

Under 18: Hellas Verona – Frosinone 2-1

C’è rammarico in casa Frosinone: nella trasferta contro l’Hellas Verona i giallazzurri vengono rimontati e cadono 2-1, restando così fermi a quota 11 punti in classifica. La squadra ospite approccia la sfida nel migliore dei modi e dopo appena 7’ passa in vantaggio: dalla difesa Molina trova Luzi con un filtrante alto, l’attaccante supera la marcatura e con una coordinazione perfetta insacca all’angolino. L’Hellas prova a reagire e al 25’ Pinessi trova la rete dopo un’ottima combinazione con Cavazza. L’esultanza, però, dura poco: il guardalinee alza la bandierina e l’arbitro annulla per offside. Si resta sullo 0-1. Il finale di prima frazione scorre senza grandi emozioni e le squadre vanno al riposo con il Frosinone avanti e bravo a tenere in pugno il vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia fino al 7’, quando l’Hellas trova il pareggio. Su un passaggio impreciso di Capanna, Cavazza recupera palla al limite; Ferranti interviene in anticipo ma colpisce le caviglie del numero 10. Per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Pinessi non sbaglia e firma l’1-1. L’inerzia si sposta sui padroni di casa, che sfiorano subito il raddoppio: decisivo il doppio intervento di Capanna. Passato il momento complicato, la formazione di Chierico torna a proporre gioco e costruire iniziative, ma proprio nel momento di maggiore equilibrio arriva il gol che decide la partita: al 28’ Ionita svetta su corner e batte Capanna per il 2-1. Nel finale il Frosinone tenta l’assalto, ma nei 4’ di recupero non riesce a trovare il pareggio. Vince l’Hellas Verona.

Nel post-gara mister Odoacre Chierico ha commentato così la prestazione:

“Sono amareggiato, dal mio punto di vista è un risultato troppo severo. I ragazzi stanno facendo passi da giganti e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Per oltre 50’ abbiamo tenuto la partita in mano senza rischiare praticamente nulla, fino all’episodio del rigore. I ragazzi devono acquisire più fiducia: c’è chi è più avanti e chi deve crescere ancora sotto questo aspetto. Adesso arrivano due partite importanti contro Torino e Roma, in cui cercheremo di farci trovare pronti.”

Hellas Verona – Culi, Ceuca, Marcon, Garofalo, Moisa, Ionita, Odia (9’st Dezio), Intrabartolo (41’st Hallidri), Pinessi (18’st Josan), Cavazza (18’st Buniotto), Sunday (41’st Gato). A Disposizione: Molica, Zecchetto, Deimichei, Jatta. Allenatore: Montoro

Frosinone – Capanna, Boccanera, Molina, Castellani (30’st Palombi), Ferranti, Mirenzi (30’st Cerasoli), Luzi (41’st Amelia), Carfagna, Binoshaj (18’st Pierguidi), Menghini (30’st Conti), Danieli (18’st De Angelis). A disposizione: Lombardo, Di Giuseppe, Millozzi. Allenatore: Chierico

Marcatori: Luzi 7’pt (F), Pinessi 7’st (H), Ionita 28’st (H)

Arbitro: Dumitrascu di Aprilia

Assistenti: Gobbo di Padova e Ndoja di Bassano del Grappa

Ammoniti: Cerasoli, Capanna, Cavazza, Intrabartolo

Under 16: Frosinone – Juve Stabia 0-4

Giornata da dimenticare per il Frosinone di mister Durante, travolto 0-4 in casa dalla Juve Stabia, diretta concorrente in classifica e fino a ieri appaiata ai ciociari a quota 3 punti. Eppure l’avvio era stato incoraggiante. Nei primi minuti il Frosinone aveva mostrato buona intensità e creato diverse opportunità con Aversa e Sisillo, capaci di attaccare con continuità la profondità e mettere in apprensione la retroguardia campana. Occasioni non concretizzate, ma che avevano lasciato percepire un Frosinone vivo e dentro la partita. Poi, con un tiro della domenica, la gara si è incanalata verso un’altra direzione. La Juve Stabia trova il vantaggio al 20’ con Scotti, chiamato in extremis a partire titolare dopo l’infortunio di Agrillo nel riscaldamento. Un cambio forzato che si trasforma in svolta decisiva: l’attaccante campano firma una giornata da protagonista assoluto. Nel secondo tempo il Frosinone prova timidamente a rientrare, soprattutto con Aversa che ci prova con una conclusione sporca in area, ma è un’illusione passeggera. Al 17’ della ripresa arriva il raddoppio, ancora con Scotti, e da lì in avanti cala il buio sui giallazzurri. La squadra subisce il contraccolpo emotivo, smarrisce compattezza e concede troppo agli avversari. Il blackout si completa pochi minuti dopo: Scotti mette a segno altre due reti al 28′ e 37’ coronando una domenica fantastica per lui e la Juve Stabia. La squadra di Durante dovrà rigenerarsi sul piano mentale e ritrovare solidità, perché la prossima trasferta sul campo dell’Avellino rappresenta già un crocevia importante.

Frosinone – Amato (30’st Lorenzi), Frara (30’st Pacifico), Balan (30’st Germani), Chiazzolla (30’st Cappelli), Antonelli (15’st Ferretti), Alfei, P. Fargnoli (15’st Cuello), A. Fargnoli (8’st Durante), Aversa, Ingiugno (15’st Perna), Sisillo (8’st Bernabucci). Allenatore: Durante

Juve Stabia – Gallifuoco (40’st Guadagnolo), L. Battipaglia, Brioso, Francione, Persico (31’st Veneziano), Greco (38’st Zanoni), Albano (38’st Carbone), Esposito (40’st Rivieccio), A. Battipaglia (31’st Nardone), Amendola (31’st Costabile), Scotti. A Disposizione: Signoriello. Allenatore: Romano

Marcatori: Scotti 20’pt, 17’st e 37’st, 28’st

Arbitro: Carbone di Albano Laziale

Assistenti: Degli Abbati di Roma 1 e Paniccia di Frosinone

Ammoniti: Battipaglia, Greco

Under 15: Frosinone – Juve Stabia 4-1

Il Frosinone trova i primi tre punti della stagione con una prova concreta e determinata: al termine di una domenica positiva i ragazzi di mister Burtini superano la Juve Stabia 4-1 e portano fiducia e ossigeno nello spogliatoio. La domenica, però, parte male per i padroni di casa che vanno sotto dopo appena 6’: per la Juve Stabia a segno Sepe. Il Frosinone, però, prende subito in mano la partita e lo fa con il suo capitano: Cretara capitalizza un buon fraseggio in area e firma l’1-1. L’inerzia è a favore della squadra di Burtini che poco dopo raddoppia con Morabito. Nella ripresa il Frosinone continua a fare la partita e cala il tris con Aurigemma, bravo a finalizzare una ripartenza ben costruita. Il neoentrato Mauriello sigla il quarto sigillo con un preciso inserimento che chiude virtualmente il match. Prestazione collettiva solida: intensità, ritmi alti e concretezza sotto porta sono state le chiavi del successo. Questo successo rappresenta un’iniezione di fiducia per un gruppo che ora deve cercare continuità. Prossimo impegno tra sette giorni in trasferta contro l’Avellino: occasione importante per dare seguito al risultato odierno.

Frosinone – Rossi, Mastrogiovanni (23’pt Boccanera), Morabito (1’st Mauriello), Mechelli, Pasquariello, Coroneo, Fulgenzi (13’st La Gamba), Midolo, Aurigemma (33’st Russo), Cretara (13’st Marcelli), Agostini (1’st Fiorot). A Disposizione: Altibrandi, Della Rasa, Fares. Allenatore: Burtini

Juve Stabia – Velev, Baiano (33’st Chiavazzo), Perillo, Giordano (1’st Di Feo), Paduano, Bianco, Castiello (13’st Ferraioli), Menale (1’st Todisco), Sepe, Carofalo (33’st Baldi), Infante. A Disposizione: Coppola, Di Serio, Auriemma, Prisiaznhiuk. Allenatore: Criscuoli

Marcatori: Sepe 6’st (J), Cretara 15’pt (F), Morabito 35’pt (F), Aurigemma 30’st (F), Mauriello 35’st (F)

Arbitro: Mariani di Cassino

Assistenti: Fei di Frosinone e Pica di Frosinone