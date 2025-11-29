CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Reggio Emilia – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la vittoria in trasferta contro la Reggiana per 0-1.

Mister, che valore ha una vittoria di questo tipo contro un avversario che ha procurato molti grattacapi al Frosinone? Come legge la prestazione di oggi?

“È una vittoria importantissima perché è arrivata contro una squadra forte e organizzata. In questo successo si è vista la maturità del gruppo nel gestire i momenti della partita. Non era facile giocare contro il loro blocco basso: abbiamo avuto pazienza, nel primo tempo la gestione della palla non è stata ottimale, mentre nella ripresa abbiamo gestito meglio il possesso. È una vittoria difficile e di enorme spessore”.

Il Frosinone dopo la rete ha gestito molto bene il risultato, è vero?

“La Reggiana, dopo il nostro vantaggio, ha cambiato molto e ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo fatto bene. Il merito va alla squadra per come è riuscita a gestire determinati momenti della partita. Dopo la vittoria di Bari, anche oggi il gruppo ha saputo leggere perfettamente la gara e credo sia giusto dare merito ai ragazzi”.

Dopo questa ulteriore vittoria in trasferta, che segnale lancia il Frosinone al campionato?

“Credo sia un segnale di continuo miglioramento, un percorso con ordine e identità di squadra. Ci sono ancora aspetti da migliorare, ma la squadra è flessibile ed è un fattore positivo. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando sempre di migliorarci”.

Ci può spiegare il cambio dei due gemelli Oyono?

“Il discorso è molto semplice: non volevo rimanere in dieci. Sono sicuro che al minimo contrasto Anthony Oyono avrebbe rischiato l’espulsione, quindi ho preferito sostituirlo”.

Ha un peso importante, per lei, il secondo posto in campionato?

“Al momento non gli do un peso particolare. Sicuramente i punti che abbiamo sono tutti meritati, anzi potevamo averne qualcuno in più. Do grande valore all’impegno messo in campo dai calciatori: hanno lavorato bene, con dedizione e disciplina, e credo che questa sia la strada giusta”.

Quando si vincono queste partite sporche la prospettiva è quella della Serie A?

“Condivido la lettura sul fatto che sia stata una vittoria sporca, ma la parola Serie A è pesante. Dobbiamo prima di tutto raggiungere il primo obiettivo che la società si è prefissata. La Serie B è un campionato lungo, difficile e molto complicato. Continueremo a lavorare sul percorso che stiamo facendo, cercando di dare sempre il massimo”.