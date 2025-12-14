CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Pescara – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la vittoria in trasferta per 1-2 contro il Pescara.

Mister, la corsa sotto la curva dopo il fischio finale racchiude un po’ questo Frosinone?

“La corsa non è solo mia, ma di tutto lo staff. È normale sfogare un po’ di adrenalina: sono state settimane difficili e vincere una partita così importante, su un campo così impegnativo, rappresenta una grande soddisfazione per me e per il mio staff”.

Oggi vincere in rimonta contro un Pescara che ha giocato ad alto livello è sintomo di una grande squadra?

“Ci siamo preparati a una grande battaglia. Sapevamo che il Pescara ci avrebbe messo in difficoltà. La maturità di questa squadra è da sottolineare, soprattutto considerando che si tratta di una rosa molto giovane. Venire qui e vincere non era scontato e il merito va ai calciatori. Averla vinta in questo modo è sinonimo di crescita”.

Rispetto ad altre partite come Monza e Venezia, il Frosinone è riuscito a ribaltare lo svantaggio capitalizzando le occasioni avute. È questo il passo in più che ha fatto la squadra?

“Oggi abbiamo subito gol dopo pochi minuti, poi la squadra è stata brava a reagire. Devo fare un grandissimo elogio a chi è entrato dalla panchina: hanno aiutato tantissimo la squadra. Ad esempio Francesco Gelli, entrato nel finale, ha dato un contributo importante. Si vede la crescita del gruppo nel desiderio di voler essere protagonista, con umiltà e spirito di sacrificio. Faccio i complimenti alla squadra per come ha gestito la partita”.

Quando si vincono queste partite aumenta la consapevolezza della squadra?

“Sicuramente il percorso fatto fino a oggi è significativo, ma pensiamo alla prossima partita e non guardiamo troppo avanti. Ragioniamo sul lavoro quotidiano ed è lì che dobbiamo incidere”.