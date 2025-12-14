INTERVISTA POST PARTITA ANTHONY OYONO

Pescara – Le parole del difensore gambiano Anthony Oyono dopo la vittoria contro il Pescara, autore della rete decisiva.

Anthony, per quanto tempo ci sarai ancora prima della Coppa d’Africa?

“Come comunicato anche alla società, domani sia io che mio fratello partiremo e salteremo le prossime due partite”.

Qual è la forza di questo Frosinone?

“Credo sia l’identità che ci ha dato il mister. Ci trasmette tanto coraggio: ogni partita andiamo uomo contro uomo, senza paura, dal primo all’ultimo minuto. Sono principi che l’allenatore ci ha trasmesso e che stanno funzionando bene. Ovviamente, con la fiducia, arrivano anche i risultati”.

Guardando la classifica, cosa vi siete detti negli spogliatoi?

“Prima della partita, conoscendo anche i risultati delle altre squadre, sapevamo di poter fare un passo importante. Però dovevamo restare umili e questo ha influito sicuramente sulla partita di oggi. In questo campionato tutti possono vincere contro tutti e, restando umili, le cose stanno andando bene”.

Quale obiettivo ti poni ora che andrai in Coppa d’Africa?

“Abbiamo un obiettivo chiaro: arrivare almeno in semifinale, che è qualcosa che non abbiamo mai fatto. Se dovesse succedere mancherei una partita in più, ma vedremo come andranno le cose”.