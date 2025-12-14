PESCARA – FROSINONE 1-2
Pescara – Desplanches, Capellini, Brosco, Gravillon, Faraoni, Caligara (dal 71′ Vinciguerra), Valzania, Dagrasso (dal 66′ Meazzi), Letizia, Di Nardo, Tonin (Dall’81’ Okwonkwo) . A disposizione: Saio, Brandes, Squizzato, Cangiano, Corazza, Sgarbi, Graziani, Berardi, Corbo. Allenatore: Gorgone
Frosinone– Palmisani, Oyono A., Calvani, Monterisi (dal 61′ Cittadini), Bracaglia (dal 61′ Marchizza), Caló, Koutsoupias (dall’88’ Gelli F.), Cichella, Ghedjemis, Raimondo (Dal 74′ Zilli), Kvernadze (Dal 74′ Corrado). A disposizione: Sherri, Pisseri, Gelli J., Grosso, Oyono J., Vergani, Kone. Allenatore: Alvini
Arbitro: Paride Tremolada della sezione di Monza
Assistenti: Khaled Bahri della sezione di Sassari e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lidio
Quarto uomo: Andrea Perenzoni della sezione di Rovereto
Var: Marco Serra della sezione di Torino
Avar: Emanuele Prenna della sezione di Molfetta
Totale spettatori: 6.703 Ospiti: 741
Ammoniti: 27′ Valzania, 38′ Faraoni, 45′ Bracaglia, 80′ Palmisani, 85′ Koutsoupias, 91′ Brosco
Marcatori: 1′ Tonin, 5′ Koutsoupias, 56′ Oyono A.