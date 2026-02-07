CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Venezia.

Mister, oggi crede che le due reti del Venezia siano arrivate da disattenzioni del Frosinone?

“La partita è stata bella, ma il risultato penalizza troppo la squadra per quanto fatto nei novanta minuti. All’interno della gara ci sono state alcune situazioni che abbiamo concesso e il Venezia ci ha puniti. È un peccato, perché giocare così bene e poi perdere lascia grande rammarico”.

Ha qualcosa da rimproverare alla zona centrale del campo? C’è stato qualcosa che non ha funzionato?

“No. Abbiamo giocato contro una squadra con un motore importante e nel secondo tempo alcune situazioni sono venute fuori, ma nel complesso credo che il Frosinone abbia disputato un’ottima partita. Abbiamo avuto tante occasioni, sia per andare sul 2-0 sia per pareggiarla. Ho poco da rimproverare alla squadra”.

Oggi la sorpresa di formazione è stata Corrado: come valuta la sua prestazione?

“Per me oggi il Frosinone ha fatto una delle migliori prestazioni dell’anno. Per sessanta minuti è stato straordinario per intensità, gioco espresso e qualità. Poi, quando analizzi una partita, devi mettere in conto anche il valore dell’avversario e la sua qualità: in alcuni momenti sono stati più bravi loro. Corrado ha fatto un’ottima partita e, per quanto visto in campo, meritavamo un risultato diverso”.

Contro le prime quattro il Frosinone non ha ancora vinto: è frutto del caso o un dato su cui soffermarsi, nonostante le buone prestazioni?

“Parliamo di squadre costruite per andare in Serie A, con rose molto importanti. Noi siamo lì grazie a una grande organizzazione e al grande lavoro della società, che ha costruito una squadra competitiva. Oggi il Venezia è primo, ma siamo lì con loro e lotteremo per andare in Serie A. All’inizio della stagione nessuno ci credeva, noi sì, perché lavoriamo sempre per dare il massimo. Ci siamo anche noi, poi vedremo”.