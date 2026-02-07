INTERVISTA POST PARTITA A GIACOMO CALO’

Frosinone – Le parole del centrocampista giallazzurro Giacomo Calò dopo la sconfitta al Benito Stirpe per 1-2 contro il Venezia.

Giacomo, dopo una partita del genere, che clima c’è nello spogliatoio?

“Sicuramente c’è consapevolezza, perché mettere in difficoltà il Venezia non è facile. Forse non abbiamo percepito subito il pericolo e, abbassando l’attenzione per poco tempo, siamo stati puniti. Personalmente, però, preferisco perdere in questo modo piuttosto che restare sotto per tutta la partita. Sinceramente questa gara mi dà fiducia perché, a eccezione di quei due episodi, li abbiamo messi sotto fino al novantesimo”.

Quanto è lontano il Frosinone da questo Venezia?

“Dal campo non si è vista tutta questa differenza. Il calcio è questo: loro hanno sfruttato bene le occasioni che gli abbiamo concesso. Noi abbiamo creato sicuramente di più, ma forse abbiamo finalizzato meno e questo lo abbiamo pagato”.

I gol del Venezia sono arrivati perché il Frosinone aveva speso molto nel primo tempo?

“Sì, credo di sì. Abbiamo pagato l’inizio forte, ma non ho mai avuto la sensazione di essere in difficoltà. Mi sembrava che fossimo messi bene in campo, non so trovare una spiegazione precisa. Dobbiamo imparare da oggi a non mollare mai e a mantenere sempre alta l’attenzione”.