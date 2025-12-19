FARINELLI: “DOMANI SARA’ UNA GARA DIFFICILE. LE NOSTRE RAGAZZE STANNO CRESCENDO MOLTO”

Le dichiarazioni di mister Farinelli, allenatore della primavera femminile alla vigilia della partita contro il Napoli.

“Domani sarà una gara difficile, come ogni gara contro le grandi. Sono primi in classifica e hanno un gruppo con un’età maggiore, visto che noi giochiamo sotto età. Ci mancano quattro/cinque punti persi per episodi. La squadra sta reagendo bene, sta crescendo molto nonostante sia molto giovane. Si vede la loro crescita domenica in domenica”.

“Si assolutamente. All’andata abbiamo perso in casa loro 1-0 per via di un’autorete. Tra il Napoli e noi ci sono 10 punti di differenza, forse anche troppi secondo me. È il primo anno che facciamo questo campionato e stiamo facendo bene. Le ragazze hanno lavorato bene in settimana e spero che riportino tutto in partita”