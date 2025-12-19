SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. Si inizia alle sabato alle 11.00 con la Primavera che a Ferentino affronterà il Sassuolo. Riposo per l’Under 18 e l’Under 17 mentre Under 16 e Under 15 giocheranno in trasferta contro la Roma. Under 14 PRO in trasferta con il Latina mentre l’Under 14 Elite sempre in trasferta contro la Boreale.
Di seguito il programma completo:
PRIMAVERA
FROSINONE – SASSUOLO
Domenica 21 dicembre alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)
UNDER 18
RIPOSO
UNDER 17
RIPOSO
UNDER 16
ROMA – FROSINONE
Domenica 21 dicembre alle ore 13.00 presso C.S. ‘Agostino Di Bartolomei’, Roma
UNDER 15
ROMA – FROSINONE
Domenica 21 dicembre alle ore 11.00 presso C.S. ‘Agostino Di Bartolomei’, Roma
UNDER 14 PRO
LATINA – FROSINONE
Domenica 21 dicembre alle ore 11.00 presso stadio ‘Bartolani Domenico’, Cisterna di Latina (LT)
UNDER 14 ELITE
BOREALE – FROSINONE
Sabato 20 dicembre ore 14.30 presso C.S. ‘Don Orione’, Roma