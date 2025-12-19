SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di partite per il Settore Giovanile giallazzurro. Si inizia alle sabato alle 11.00 con la Primavera che a Ferentino affronterà il Sassuolo. Riposo per l’Under 18 e l’Under 17 mentre Under 16 e Under 15 giocheranno in trasferta contro la Roma. Under 14 PRO in trasferta con il Latina mentre l’Under 14 Elite sempre in trasferta contro la Boreale.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA

FROSINONE – SASSUOLO

Domenica 21 dicembre alle ore 11.00 presso ‘Città dello Sport’, Ferentino (FR)

UNDER 18

RIPOSO 

UNDER 17

RIPOSO

UNDER 16

ROMA – FROSINONE

Domenica 21 dicembre alle ore 13.00 presso C.S. ‘Agostino Di Bartolomei’, Roma

UNDER 15

ROMA – FROSINONE

Domenica 21 dicembre alle ore 11.00 presso C.S. ‘Agostino Di Bartolomei’, Roma

UNDER 14 PRO

LATINA – FROSINONE

Domenica 21 dicembre alle ore 11.00 presso stadio ‘Bartolani Domenico’, Cisterna di Latina (LT)

UNDER 14 ELITE

BOREALE – FROSINONE 

Sabato 20 dicembre ore 14.30 presso C.S. ‘Don Orione’, Roma

