PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI NEL POST DI GENOA – FROSINONE

Beffa nel finale per il Frosinone, i giallazzurri vengono rimontati all’88’ da Carbone ed escono dallo ‘Sciorba Stadium’ con un punto che dà comunque continuità dopo la vittoria di sabato contro il Lecce. Queste le parole nel post gara di mister Giancarlo Marini: 

“Abbiamo fatto una grande partita, la squadra ha interpretato le fasi nel modo giusto e stavamo per portare a casa una vittoria meritata. I ragazzi hanno lottato su tutti i palloni e dispiace per il pareggio finale ma come ci ha insegnato questo campionato si deve restare concentrati per tutti e 90 i minuti. Sono orgoglioso della reazione che abbiamo avuto nell’ultimo periodo ma sappiamo anche che dovremo lottare fino alla fine”. 

