FROSINONE – SPEZIA, ARBITRA IL SIGNOR MARCO PICCININI

Sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Frosinone – Spezia, gara valida per la 17.a giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 20 dicembre 2025 (ore 15.00) allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria. Il Quarto uomo sarà il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Al Var il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, Avar il signor Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo.