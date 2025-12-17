PRIMAVERA 1, GENOA – FROSINONE 1-1

Genoa – Frosinone 1-1

Genoa: Lysionok, Odero, Doucoure, Romano, Spicuglia (Dal 70′ Galvano), Taieb, Celik, Carbone, Arata (dal 58′ Nsingi), Lafont (dal 70′ Mendolia), Zulevic (dal 51′ Ndulue). A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Pallavicini, Albe’, Diallo, Giangreco. Allenatore: Sbravati

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Lhomatov, Ndoye, Schietroma (Dall’84’ Mboumbou), Ndow, Molignano, Befani, Colley. A disposizione: Di Giosia, Cichero, Fiorito, Zorzetto, Ceesay, Reali, Buonpane, Toci, Majdenic, Carpentieri. Allenatore: Marini

Arbitro: Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino

Assistenti: Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e Filippo Pignatelli della sezione di Viareggio

Marcatori: 66′ Befani, 88′ Carbone

Ammoniti: 22′ Befani, 29′ Ndow, 40′ Arata

Genova – La sedicesima giornata di Primavera 1 vede il Frosinone ospite allo Sciorba Stadium contro il Genoa. Nei primi minuti di gioco l’equilibrio fa da padrone, con le due squadre che si studiano senza sbilanciarsi troppo. La prima occasione arriva al ventunesimo per il Genoa con Zulevic che, su un lancio lungo, approfitta di un errore in fase difensiva di Obleac: controlla il pallone in area di rigore ma, con il mancino, spedisce alto sopra la traversa. Il Frosinone sfiora il vantaggio al ventottesimo con Colley che, da lontanissimo, calcia verso lo specchio della porta ma il pallone si stampa sulla traversa. Al trentaseiesimo è invece il Genoa a colpire il legno: Romano, dal limite, scarica un destro verso la porta giallazzurra, ma la traversa salva la squadra di Marini. La prima frazione si chiude senza ulteriori occasioni.

Nella ripresa, dopo venti minuti di equilibrio, Befani rompe gli indugi segnando la rete dello 0-1. Il giocatore giallazzurro recupera palla a centrocampo, si accentra e lascia partire un destro dai venticinque metri che batte Lysionok. La partita si accende, con il Genoa che si riversa in attacco alla ricerca del pareggio. Al settantanovesimo arriva la più grande occasione per i padroni di casa: Ndoye atterra Mendolia in area e l’arbitro Bortolussi assegna il calcio di rigore ai rossoblù. Dal dischetto Romano calcia forte alla sua sinistra, ma trova la grande risposta di Rodolfo che mantiene il punteggio sullo 0-1. Il Genoa continua a pressare la squadra ciociara, ma il Frosinone si rende pericoloso in contropiede: Ndow ci prova su cross di Molignano, ma la conclusione del centrocampista termina a lato. A due minuti dalla fine però arriva il pareggio del Genoa: Carbone, sugli sviluppi di un calcio piazzato, sfrutta un rinvio sbagliato della difesa ciociara e con il mancino batte Rodolfo. Non c’è più tempo: allo Sciorba Stadium il match termina sull’1-1.