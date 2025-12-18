GIACOMO CALÒ VINCE IL PREMIO MVP DELLA SERIE BKT DI NOVEMBRE

Giacomo Calò è stato votato miglior giocatore del mese di novembre della Serie BKT, aggiudicandosi il Trofeo MVP istituito da BKT, title sponsor del campionato, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega Serie B.

Il centrocampista del Frosinone diventa così il secondo calciatore ciociaro a ricevere il riconoscimento nel corso di questa stagione dopo Fares Ghedjemis, MVP di settembre.

La scelta è stata frutto dei voti congiunti dei giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, di Stats Perform e di Chris Willis, influencer inglese e founder di “The Calcio Blog”.

Calò verrà premiato in occasione del match Frosinone-Spezia, valido per la 17a giornata della Serie BKT, nel corso del cerimoniale pre-gara.

Le statistiche Opta relative al periodo di riferimento, evidenziano l’impatto avuto dal calciatore giallazzurro, distinguendosi come il centrocampista più incisivo tra Serie A e Serie BKT: ha partecipato a quattro gol, effetto di due reti e altrettanti assist, ed è stato l’unico giocatore fra i due campionati ad aver preso parte a un gol per quattro match consecutivi.

Considerando minuti giocati e partecipazioni al gol, nessun altro centrocampista tra Serie A e Serie BKT ha fatto meglio di Calò a novembre: una ogni 89 minuti, un dato eguagliato soltanto da Jacopo Segre (minimo due partecipazioni).

Novembre è anche il mese più prolifico della sua carriera finora in Serie BKT: vi ha realizzato tre delle sue undici reti complessive nella competizione, due segnate in questa stagione e la prima firmata nella 2019/20.

Nel mese di novembre Calò ha inoltre centrato lo specchio della porta in cinque occasioni: tra i centrocampisti dei due massimi campionati italiani, hanno fatto meglio solo Scott McTominay (sei) e Nico Paz (otto), mentre Nicolò Zaniolo è appaiato a quota cinque.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Calò è alla sua sesta esperienza in B, dopo aver vestito in precedenza le maglie di Juve Stabia, Pordenone, Benevento, Cosenza e Cesena.