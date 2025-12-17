REPORT MEDICO

Frosinone Calcio comunica che il calciatore Jacopo Gelli ha interrotto anzitempo l’allenamento di ieri per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. In data odierna è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale del soleo sinistro, per la quale ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Frosinone Calcio comunica, altresì, che il calciatore Adrian Raychev ha interrotto anzitempo l’allenamento di ieri per un risentimento muscolare in regione retto-adduttoria destra. In data odierna è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di un sovraccarico a livello del muscolo psoas di destra, per il quale ha già iniziato l’iter riabilitativo.