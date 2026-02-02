I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE DELLE GIALLAZZURRE

Primavera: Frosinone – San Marino 2 – 2

Avvio arrembante del Frosinone Femminile che impone sin dalle prime battute il proprio ritmo alla gara. Le ragazze di mister Farinelli approcciano il match con grande determinazione e dopo appena due minuti trovano subito il vantaggio con Gallozzi, brava a concretizzare la prima vera occasione costruita dalle giallazzurre. La squadra di casa continua a macinare gioco per tutta la prima mezz’ora, mettendo alle corde il San Marino e andando più volte vicina al raddoppio: prima un palo e poi una traversa negano la gioia del gol alle ciociare, protagoniste di una fase offensiva intensa e ben organizzata. Al 32’, però, a cambiare l’inerzia del punteggio è un episodio sfortunato: su un rimpallo favorevole, Lozzi trova il varco giusto per ristabilire la parità. L’entusiasmo delle ospiti cresce e cinque minuti più tardi è Primavere a firmare il sorpasso per il San Marino.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con ancora maggiore convinzione e trova il meritato pareggio al 48’ grazie a Leone, che finalizza al meglio una nuova azione offensiva delle giallazzurre. Nel prosieguo della gara le ragazze di mister Farinelli spingono alla ricerca della vittoria, creando presupposti interessanti ma senza riuscire a concretizzare le occasioni costruite. Termina così con un pareggio una sfida combattuta, nella quale il Frosinone Femminile ha mostrato carattere, qualità e grande voglia di portare a casa l’intera posta in palio.

Frosinone – Gonzalez, Ceccarelli, Fontana (58’ st Di Giorno), Castrovillari, Vona, Frabotta, D’Agui (46’ st Nardovino), Palmieri (74’ st Zanchelli), Gallozzi (78’ st Eleuteri), Pretto (58’ st Di Francescantonio), Leone. A disposizione: Spagnoli, Fedele, Mazza, De Meis. Allenatore: Farinelli.

Arbitro: Gambi.

Classifica: Lazio 19, Napoli 19, Res Donna 14, Trastevere 11, Ternana 9, Frosinone 8, San Marino 8.

Prossimo incontro: RES Donna Roma

U17: Ceccano – Frosinone 2 – 0

Avvio di gara non semplice per il Frosinone, costretto a fare i conti con diverse assenze tra infortuni e convocazioni con la Primavera. Nonostante le difficoltà di formazione, le ragazze scese in campo hanno interpretato il match con grande equilibrio, contro un’avversaria fisicamente strutturata e tecnicamente valida. Il primo tempo si sviluppa prevalentemente a centrocampo, con le giallazzurre brave a mantenere un buon possesso palla nonostante la pressione alta delle avversarie. Il Frosinone concede soltanto conclusioni dalla distanza, sulle quali Fontana si fa trovare pronta con interventi decisivi e di grande sicurezza.

Le occasioni più importanti della prima frazione sono però di marca ciociara. Al 20’ Alesii verticalizza con qualità per Matera, che di prima intenzione mette al centro un pallone invitante sul quale Pampena e Costa non riescono ad arrivare per un soffio. Poco dopo, su punizione laterale dalla sinistra calciata da Placanica verso il secondo palo, Matera è brava a rimettere in mezzo un pallone per Costa, che non trova però la rapidità necessaria per la conclusione vincente.

Nella ripresa il Frosinone accusa un lieve calo fisico e al 15’ le ospiti trovano il vantaggio approfittando di un errore in fase di possesso a trequarti campo. La conclusione dalla distanza sorprende la difesa giallazzurra: il pallone rimbalza lateralmente davanti a Fontana che, non riuscendo a scivolare in tempo, non può intervenire sulla ribattuta. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con una mischia in area che favorisce le avversarie. Al 22’ la situazione si complica ulteriormente per il Frosinone: Portaro viene ammonita per la seconda volta e lascia le giallazzurre in inferiorità numerica. Nell’ultimo quarto d’ora, nonostante la stanchezza e l’uomo in meno, il Frosinone prova con generosità a riaprire la partita, cercando di costruire occasioni offensive senza però riuscire a trovare la via del gol. Una gara affrontata con spirito di sacrificio e grande applicazione, nella quale le ragazze giallazzurre, pur tra mille difficoltà, hanno tenuto il campo con ordine e determinazione fino al triplice fischio.

Frosinone – Fontana, Fasulo, Di Virgilio, Iori, De Santis, Matera, Alesii, Pampena, Paolucci, Costa, Placanica. A disposizione: Zamolo, Ciufo, Portaro, Massaro. Allenatore: Scacco.

Classifica: Sporting Pontecorvo 32, Città di Anagni 28, Ferentino 27, Accademia Ceccano 27, Nuova Broccostella, Frosinone 24, Arce 19, Città di Ceprano 16, Foxes Academy 14, Isola Liri 14, Stelaudia 12, Città di Paliano 5, Acul Ceccano Omnia, Don Bosco Colosseo 1.

Prossimo incontro: Roma CF.