I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE GIALLAZZURRO

Primavera: Ternana – Frosinone 2 – 2

Non è stato l’approccio ideale quello del Frosinone nella prima frazione di gioco. Le ragazze di mister Farinelli faticano a trovare ritmo e compattezza, consentendo alla Ternana di sfruttare alcune disattenzioni difensive e di portarsi in vantaggio di due reti. La reazione giallazzurra, però, non tarda ad arrivare: il Frosinone cresce con il passare dei minuti e riesce ad accorciare le distanze prima dell’intervallo grazie alla rete di D’Agui, che riapre il match e restituisce fiducia alla squadra.

Nella seconda frazione di gioco si vede tutt’altro Frosinone. Le giallazzurre rientrano in campo con determinazione, applicazione e grande intensità, prendendo in mano le redini della partita. Il forcing porta al meritato pareggio, firmato da Frabotta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale è assalto Frosinone, con la squadra di Farinelli che spinge alla ricerca del gol del sorpasso, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. Un punto che conferma il carattere e la capacità di reazione del gruppo, chiamato ora a un impegno di grande prestigio: sabato, infatti, il Frosinone affronterà la capolista Napoli.

Ternana – Aidonis, Doretti, Bianconi, Santarelli (68’ st Tei), Seccacini, Cecchini, Perla (87’st Di Calisto) , Anselmi (45’ st Proietti), Castellani, Lapucci, Fosso (63’ st Fabiani). A disposizione: Oriolesi, Giampapa. Allenatore: Coletta.

Frosinone – Spagnoli, Ceccarelli, Nardovino (45’ st Zanchelli), Castrovillari (63’ st Mazza), Vona, Eleuteri (45’ st Frabotta), Negro (23’ pt Suprano), D’Agui, Gallozzi, Pretto, Di Giorno (77’ st Di Francescantonio). A disposizione: Gonzalez, De Meis, Capogna, Fedele. Allenatore: Farinelli.

Arbitro: Padalino

Classifica: Napoli 17, Lazio 13, Frosinone 7, Ternana 7, Trastevere 7, RES Donna Roma 6, San Marino Academy 3

Prossimo incontro: Napoli

Under 17: Città Paliano – Frosinone 1 – 6

Primo tempo di grande intensità per le ragazze di mister Scacco, che partono forte creando sin dai primi minuti tre nitide occasioni da gol. Le prime due portano la firma di Laura Diana, che da fuori area sfiora l’incrocio dei pali e, poco dopo, costringe il portiere avversario a un intervento di grande livello. La terza chance capita sui piedi di Di Virgilio, che non riesce però a trovare la conclusione perfetta, mandando il pallone sul fondo. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Figlioli brava a farsi trovare pronta e a firmare il vantaggio per le Leonesse. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio: Placanica disegna un passaggio filtrante perfetto per Laura Diana, che taglia alle spalle della difesa e supera il portiere in uscita per lo 0-2. Il terzo gol è una fotocopia del secondo, con gli stessi interpreti: ancora Placanica a servire Laura Diana, che non sbaglia il diagonale per il 3-0.

La formazione avversaria accorcia le distanze trovando il gol dell’1-3 su calcio di punizione, con il pallone che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Il Frosinone, però, non si scompone e ristabilisce subito le distanze grazie a una splendida azione corale: una combinazione a tre libera nuovamente Laura Diana, che firma l’1-4. Il quinto gol nasce dalla corsia di destra: uno-due rapido tra Diana e Di Fante, con Diana che mette il pallone al centro per Di Virgilio, abile a scaricare in rete per l’1-5. A chiudere definitivamente i conti è ancora Di Virgilio, che sigla anche il gol dell’1-6, coronando una prestazione collettiva di grande qualità.

Pol. Città di Paliano – Neccia, Nori, Martucci, Rocchi, Cecconi, Allegretti, Nita, Jinaru, Schifalacqua, Morasca. A disposizione: Neccia P., Palmieri, Cecconi, Pompili, Neccia D., Bettiol, Massimi, Chiadroni, Qualesima. Allenatore: Fedeli.

Frosinone – Zamolo, Di Fante, De Santis, Iori, Fasulo, Figlioli, Placanica, Portaro, Pampena, Diana, Di Virgilio. A disposizione: Fontana, Ciufo, Brotini, Alesii, Paolucci, Di Silvio, Massaro, Costa. Allenatore: Scacco.

Classifica: Città di Anagni 21, Frosinone 19, Sporting Pontecorvo 17, Ferentino 15, Nuova Broccostella 15, Arce 15, Accademia Ceccano 14, Città di Ceprano 10, Foxes Academy 8, Isola Liri 7, Stelaudia 6, Acul Ceccano 3, Pol. Città di Paliano 2, Don Bosco Colosseo 1.

Prossimo incontro: Città di Ceprano