I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro.

Primavera 1: Frosinone – Lecce 1-0

Ferentino: La Primavera giallazzurra centra la quarta vittoria stagionale e trova tre punti di platino per la classifica. Il Frosinone di mister Marini parte forte e il vantaggio arriva dopo appena 4’. Ottimo lo spunto di Raychev che da posizione proibitiva non lascia scampo a Penev. Al 12’ Colley ha l’occasionassimo per il raddoppio ma non sfrutta il rimpallo favorevole e l’estremo difensore giallorosso salva in uscita. Il Frosinone è in palla e ancora sull’asse Raychev – Colley potrebbe andare ancora in gol ma l’attaccante giallazzurro manca l’appuntamento con il pallone. Il Lecce prova a reagire nel finale di tempo ma il colpo di testa di Pacia termina lontano dalla porta di Rodolfo.

Nella ripresa non cambia l’inerzia del match, con il Frosinone che continua a spingere sull’acceleratore. Barcella per Obleac, il colpo di testa del difensore giallazzurro termina alto di un soffio. Il Lecce prova a controbattere con un tiro debole di Kodor che Rodolfo controlla senza problemi. Il Frosinone ha sempre il pallino del gioco e con Colley ha diverse occasioni per colpire, chiuse sempre ottimamente della retroguardia leccese. Al minuto numero 80 gli ospiti restano in dieci complice il doppio giallo a Calame. Nel Frosinone entra Befani che avrebbe subito l’occasionassima per il 2-0 ma è superba la risposta di Penev. In pieno recupero è sempre Raychev a gettare scompiglio nella retroguardia del Lecce. Corsa, dribbling e tiro ma è il palo a dire no alla doppietta del bulgaro. All’ultimo respiro ancora Penev protagonista sempre su Colley ma finisce così 1-0 con tre punti importantissimi per il Frosinone. Prossimo impegno per i giallazzurri mercoledì in casa del Genoa.

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma (47’ st Lohmatov), Ndoye, Ndow, Toci (36’ st Befani), Colley, Raychev, Barcella. A disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Carpentieri. Allenatore: Marini

Lecce: Penev, Dalla Costa, Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Onyemachi, Di Pasquale (20’ st Spinelli), Esteban, Kovac (35’ pt Kodor), Calame. A disposizione: Lupo, Perrone, Kozarac, Persano, Specchia, Piccinno, Longo, Palmieri, Esposito. Allenatore: Schipa

Arbitro: Mattia Maresca della sezione di Napoli

Assistenti: Paolo Cozzuto della sezione di Formia e Alessandro Gennuso della sezione di Caltanissetta

Marcatori: 4’ pt Raychev

Ammoniti: 9’ pt Obleac, 15’ pt Pacia, 23’ st Pehlivanov, 30’ st Calame

Espulsi: 35’ st Calame

Under 18: Roma – Frosinone 2-2

Si chiude con un pareggio il derby del “Di Bartolomei” tra Roma e Frosinone, un risultato che rallenta la corsa dei capitolini e conferma il carattere dei giallazzurri. Prima del calcio d’inizio, momento di grande significato con le due squadre riunite in un abbraccio simbolico a sostegno di Giordano Borghi, impegnato nella sua battaglia più importante lontano dal terreno di gioco.

L’avvio di gara è combattuto, con ritmi alti e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Alla prima vera occasione, però, è il Frosinone a colpire: Carpentieri disegna una punizione magistrale dal limite e spedisce il pallone all’incrocio, lasciando immobile Bouaskar e portando avanti i ciociari. La Roma reagisce immediatamente e va vicina al pareggio con Scacchi, che sfonda sulla destra e colpisce il palo sul primo palo. I giallorossi insistono, rendendosi pericolosi anche con Mariani e Carlaccini, senza però trovare la precisione necessaria. Poco dopo la mezz’ora, una verticalizzazione di Carlaccini libera Sugamele, il cui sinistro viene respinto in corner dall’attento Capanna.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano il ritmo e trovano prima il pari con Virgilio, abile a finalizzare in area su assist di Belmonte, e poi completano la rimonta con Mariani, che dal limite sorprende Capanna. Il Frosinone accusa il colpo per qualche minuto, ma non perde compattezza e all’ora di gioco ristabilisce l’equilibrio: Carpentieri firma la doppietta personale, battendo ancora Bouaskar su perfetto invito di Jobe. Il derby termina così in parità, al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di spunti.



Roma – Bouaskar, Tosti (12’st Forni), Carlaccini, Piermattei, Pallassini, Balestra, Virgilio, Mariani (31’st Caviglia), Sugamele, Scacchi (31’st Raimondi), Belmonte (20’st Vella). A disposizione: Sbaccanti, Darboe. Allenatore: Scala

Frosinone – Capanna, Boccanera, Colafrancesco (20’st Ferranti), Castellani (34’st Cerasoli sv), Diallo (20’st Luzi), Reali, Jobe (20’st Mirenzi), Carfagna, Carpentieri (45’st Binoshaj sv), Menghini (34’st Conti sv), Danieli (20’st Molina). A disposizione: Serour, Palombi

Allenatore: Chierico

Marcatori: Carpentieri 10’pt e 15’st (F), Virgilio 5’st (R), Mariani 6’st (R)

Arbitro: Ferrara di Roma 2

Assistenti: Venturini di Ostia Lido e Agostino di Roma 1

Ammoniti: Diallo, Carfagna

Under 17: Palermo – Frosinone 3-0

Trasferta amara per il Frosinone sul campo del Palermo, che si impone per 3-0 al termine di una gara divisa nettamente in due parti. I ragazzi di mister Pica disputano un primo tempo ordinato e compatto, riuscendo a contenere il possesso palla dei rosanero senza concedere occasioni di particolare rilievo. Il Palermo prova a fare la partita fin dalle prime battute, ma la formazione capitanata da Di Giuseppe si difende con attenzione, chiudendo bene gli spazi e ripartendo quando possibile. Al 10’ Lombardo è attento su un tiro dalla distanza, mentre al 20’ Castroreale si mette in evidenza con una bella iniziativa personale dalla destra, fermata però dalla difesa di casa. Prima dell’intervallo ci provano anche Silvestri e Taddei, senza riuscire a impensierire Giacalone. Nel finale di primo tempo arriva però l’episodio che sblocca la gara: al 42’ Balsamo colpisce il palo di testa su cross dalla sinistra e, un minuto più tardi, è ancora l’attaccante rosanero a farsi trovare pronto, recuperando palla tra le linee e trovando la deviazione vincente che supera Lombardo. Si va al riposo con il Palermo avanti di una rete.

Nella ripresa il Frosinone cerca una reazione che però non arriva. Il Palermo aumenta i giri del motore e consolida il proprio vantaggio. Al 23’ del secondo tempo Di Stefano anticipa Di Giuseppe su un cross dalla corsia laterale e firma il 2-0. Sette minuti più tardi è Castiglione, appena entrato, a trovare la conclusione vincente dalla distanza che chiude definitivamente il match. Nonostante i cambi operati da mister Pica per provare a cambiare l’inerzia della gara, il risultato non cambia fino al triplice fischio. Ora per i giallazzurri è tempo di sosta: il campionato riprenderà l’11 gennaio con la trasferta al Viola Park contro la Fiorentina. La pausa servirà per ricaricare le energie e preparare al meglio il girone di ritorno.



Palermo – Giacalone (30’st Reiner), Lentini, Greco (1’st Puccio), Di Tusa, Scelta (30’st Ruvolo), Sciortino (30’st Milazzo), Di Stefano (30’st Castiglione), F. Balsamo (15’st Pizzitola), M. Balsamo (6’st Bertolino), Aurilio (1’st Gargiulo), La Corte. Allenatore: Bovo

Frosinone – Lombardo, Grande (1’st Di Battista), Oberti (1’st Ndao), Esposito (21’st Bernardini), Anzidei, Di Giuseppe, Danieli (30’st Giurdanella), Valente (10’st Marchetti), Silvestri (21’st Casagrande), Taddei (30’st Cimaglia), Castroreale (10’st Carbonari). A disposizione: Cirillo. Allenatore: Pica

Marcatori: M. Balsamo 43’pt, Di Stefano 23’st, Bertolino 30’st

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto

Assistenti: Ditta di Marsala e Pino di Barcel lona Pozzo di Gotto

Ammoniti: Silvestri, Greco

Under 16: Frosinone – Palermo 4-0

Il Frosinone Under 16 conferma il momento positivo e centra la seconda vittoria consecutiva, superando con un netto 4-0 il Palermo nello scontro diretto. Dopo il successo contro l’Avellino, i ragazzi di mister Durante mantengono ancora una volta la porta inviolata, dando seguito a segnali di crescita evidenti. La gara si indirizza subito sui binari giusti: bastano infatti pochi minuti ai giallazzurri per sbloccare il risultato con Frara. Il Frosinone prende fiducia, gestisce il ritmo e a metà della prima frazione trova il raddoppio grazie a Ingiugno. La pressione offensiva dei padroni di casa non si arresta e, prima dell’intervallo, arrivano altre due reti che chiudono di fatto il match: a segno Andrea Fargnoli e Aversa. Nella ripresa il Palermo prova a riorganizzarsi con alcuni cambi, ma il copione non cambia. Il Frosinone controlla con ordine, concede poco e sfrutta l’ampio vantaggio per ruotare gli uomini a disposizione, mantenendo equilibrio e intensità fino al fischio finale.

Frosinone – Amato (25’st Lorenzi), Frara (21’st Pacifico), Balan (21’st Cesandri), Germani, Antonelli (25’st Cuello), Alfei, P. Fargnoli (21’st Cappelli), A. Fargnoli, Aversa (10’st Falasconi), Ingiugno (10’st Perna), Bernabucci (10’st Sisillo). A disposizione: Spirito. Allenatore: Durante

Palermo – Chiaracane (25’st Sciacca), Benigno, Tarantino (1’st Ciulla), Lo Iacono (25’st Cinà), Passafiume, Parisi (1’st Guarino), Cataldi, Pellegrino (1’st Maggiore), Musumeci (1’st Profeta), Corea, Amato (12’st Petrolà) Allenatore: Corsino

Marcatori: Frara 6’pt, Ingiugno 18’pt, A. Fargnoli 33’pt, Aversa 35’pt

Arbitro: Seccia di Roma 1

Assistenti: Tasciotti di Latina e De Ponto di Latina

Ammoniti: Pellegrino, Lo Iacono



Under 15: Frosinone – Palermo 2-0

Continua il momento favorevole dell’Under 15 del Frosinone, che conquista la seconda vittoria casalinga consecutiva superando 2-0 il Palermo e dando ulteriore continuità al proprio percorso. Un successo che interrompe la marcia dei rosanero e consolida la crescita del gruppo guidato da mister Burtini. La prima frazione si sviluppa su buoni ritmi ma senza reti, con le due squadre attente a non concedere spazi. Il match cambia volto in avvio di ripresa, quando i giallazzurri trovano il vantaggio: Marcelli è rapido a finalizzare un’azione manovrata, battendo l’estremo difensore siciliano e sbloccando il risultato.

Il Palermo prova a reagire aumentando la pressione e rinnovando l’assetto con diverse sostituzioni, ma il Frosinone si difende con ordine e compattezza, respingendo ogni tentativo avversario. Nel finale arriva il sigillo che chiude definitivamente i conti: Mauriello, subentrato da pochi minuti, firma il raddoppio e mette in cassaforte il successo. Terzo risultato utile consecutivo per i giallazzurri, che confermano solidità, organizzazione e un ottimo stato di forma.

Frosinone – Altibrandi, Mastrogiovanni, Fiorot, Mechelli, Pasquariello, Coroneo, La Gamba, Midolo, Aurigemma (40’st Morabito), Fulgenzi (16’st Marchetti), Marcelli (32’st Mauriello). A disposizione: Rossi, Fares, Boccanera, Della Rasa, Cuzzocrea, Savo. Allenatore: Burtini

Palermo – Licata, Veneziani, Lima (28’st Mercurio), Carnici no, Pasateri, Miceli, F. De Caro (1’st Bellarmino), Castiglione, Graziani (13’st Scafidi), N. De Caro (28’st D’Alia), Utro (1’st Nastasi). A disposizione: Donato, Caruso Allenatore: Cusimano

Marcatori: Marcelli 2’st, Mauriello 40’st

Arbitro: Militello di Ciampino

Assistenti: Di Bello di Formia e Macovei di Cassino

Ammoniti: Mastrogiovanni