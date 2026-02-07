SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – BOLOGNA 3-3

Frosinone – Bologna 3 – 3

Frosinone – Nardi, Karaivanova, Neddar, Costa, Battistini, Dezotti (78’ st Spagnoli), Naydenova, Maier, Nocchi (86’ st Licari), Tata (78’ st Cinquegrana), De Matteis (55’ st Buono). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Pastore, Fuzio, Stibel. Allenatore: Foglietta

Bologna – Frigotto, Lahteenmaki, Pellinghelli, Fusar Poli, Tironi (70’ st Tardini), Re, Cavallin (81’ st Giovagnoli), Spinelli, Rognoni (81’ st Lo Vecchio), Tucceri Cimini (64’ st Giai), Jansen (81’ st Battelani). A disposizione: Lauria, Passeri, Raggi, Marengoni. Allenatore: Di Donato

Arbitro: Giosue’ Ambrosino della sezione di Torre del Greco

Assistenti: Ricordino Maffia della sezione di Agropoli, Igino Carrozza della sezione di Battipaglia

Marcatori: 2’ pt Spinelli, 4’ pt Nocchi, 19’ pt Autogol Neddar, 49’ st Maier, 50’ st Rognoni 86’ Costa.

Ammoniti: 52’ st Maier, 85’ st Tardini



Ferentino – Gara ricca di emozioni alla Città dello Sport di Ferentino, dove il Frosinone conquista un pareggio prezioso al termine di una sfida intensa e combattuta contro il Bologna. Partono forte le ospiti, che dopo pochi minuti sbloccano il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione: pallone spiovente in area e Spinelli svetta più in alto di tutte trovando lo stacco vincente. La reazione giallazzurra è immediata e porta la firma della numero dieci Nocchi che, dopo un fraseggio stretto in area con De Matteis, sorprende Frigotto sul primo palo riportando il match in equilibrio. Al 13’ altra opportunità per le padrone di casa: De Matteis vince il duello con la numero sei avversaria e mette in mezzo un pallone che, dopo una deviazione, arriva sui piedi di Battistini che però calcia alto dalla distanza. Al 19’ è ancora il Bologna a trovare il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il cross viene deviato da Neddar e termina direttamente alle spalle di Nardi. Le rossoblù sfiorano il terzo gol al 26’ con una combinazione tra Fusar Poli e Jansen, ma l’attaccante viene anticipata a tu per tu con il portiere giallazzurro. Nel finale di primo tempo ci prova anche Dezotti dalla distanza, senza trovare lo specchio della porta. Si va al riposo sul punteggio di 1-2.

Nella ripresa è il Frosinone a farsi vedere con maggiore insistenza: al 46’ la numero 17 tenta la conclusione senza fortuna. Il pareggio arriva al 49’: Tata mette in mezzo un pallone teso per Maier che controlla e calcia in rete firmando il 2-2. L’equilibrio dura però pochissimo, perché appena un minuto dopo il Bologna torna avanti con una prodezza di Rognoni che incrocia sul secondo palo con una conclusione potentissima che colpisce il palo prima di insaccarsi. Le ragazze di mister Foglietta non si arrendono e al 70’ costruiscono una grandissima occasione con Buono, che sola davanti al portiere si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ospite. Quando la partita sembra ormai indirizzata, a cinque minuti dal termine arriva il meritato pareggio: su calcio di punizione dal limite, Costa si fa trovare pronta e spedisce in rete il pallone del definitivo 3-3. Una prova di carattere e determinazione per le giallazzurre, capaci di ottenere un punto importantissimo sul finale di gara.