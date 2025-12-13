PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI NEL POST DI FROSINONE-LECCE

PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI NEL POST DI FROSINONE-LECCE

 In Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile

La Primavera torna alla vittoria, alla ‘Città dello Sport’ basta la prodezza iniziale di Raychev per piegare il Lecce. Queste le parole nel post gara di mister Giancarlo Marini:

“Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, i ragazzi hanno dimostrato tanto carattere, spirito di sacrificio e umiltà. Rispetto alle altre gare non ho mai tenuto per i tre punti, in campo la squadra era troppo determinata ed ha lottato su tutti i palloni. In campo abbiamo espresso il lavoro della settimana mettendoci anche corsa e quantità. Il Genoa? In questo campionato tutte le partite sono difficili e proprio i rossoblù nell’ultimo turno hanno recuperato il 3-0 iniziale contro il Torino rischiando di vincerla proprio nel finale. Inizieremo a preparala da domani, consapevoli della posta in palio”.

 

