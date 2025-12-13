PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI NEL POST DI FROSINONE-LECCE

La Primavera torna alla vittoria, alla ‘Città dello Sport’ basta la prodezza iniziale di Raychev per piegare il Lecce. Queste le parole nel post gara di mister Giancarlo Marini:

“Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, i ragazzi hanno dimostrato tanto carattere, spirito di sacrificio e umiltà. Rispetto alle altre gare non ho mai tenuto per i tre punti, in campo la squadra era troppo determinata ed ha lottato su tutti i palloni. In campo abbiamo espresso il lavoro della settimana mettendoci anche corsa e quantità. Il Genoa? In questo campionato tutte le partite sono difficili e proprio i rossoblù nell’ultimo turno hanno recuperato il 3-0 iniziale contro il Torino rischiando di vincerla proprio nel finale. Inizieremo a preparala da domani, consapevoli della posta in palio”.